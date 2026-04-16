دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده از برقراری آتش بس بین لبنان و اسراییل خبر داد. رییس جمهور ترمپ این اظهارات را دقایقی قبل در یک پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل بیان داشت.

دونالد ترمپ لحظاتی قبل در یک پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل از صحبت تلیفونی به گفتۀ رییس جمهور ترمپ "عالی" با جوزف عوون، رییس جمهور لبنان و بنیامین نتنیاهو صدراعظم اسراییل خبر داده گفت: "این دو رهبر، توافق کرده اند تا برای دستیابی به صلح بین کشورهایشان، رسماً آتش بس ۱۰ روزه را از ساعت پنج بعد از ظهر به وقت شرق امریکا آغاز کنند."

سفیران اسراییل و لبنان روز سه شنبه در واشنگتن دی سی، با میزبانی مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا ملاقات کردند.

رییس جمهور ترمپ در این پیام روز پنجشنبه (۱۶ اپریل) گفته است که "به جی. دی. ونس معاون رئیس جمهور / مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا، به همراه دن کین، لوی درستیز عمومی قوای مسلح امریکا دستور داده‌ است تا با اسراییل و لبنان برای دستیابی به صلح پایدار همکاری کنند."

رییس جمهور ترمپ گفته است که افتخار دارد "به ۹ جنگ در سراسر جهان پایان داده است و این دهمین جنگ خواهد بود / پس بیایید آن را تمام کنیم!"

پیش از این / دفتر ریاست جمهوری لبنان گفته بود که / در دو تماس جداگانۀ تیلفونی / جوزف عون رییس جمهور لبنان با دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده و مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا صحبت کرده و از تلاش های امریکا برای دستیابی به آتش‌بس در لبنان و تضمین صلح و ثبات پایدار سپاسگزاری کرده است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در یک پیام جداگانۀ شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل از برگزاری نشست رو در رو میان رهبران اسراییل و لبنان خبر داده گفته بود که رهبران اسراییل و لبنان پنجشنبه پس از ۳۴ سال گفت‌وگو می‌کنند.

رییس جمهور ترمپ در این پیام، گفت‌وگو میان رهبران اسراییل و لبنان را تلاشی "برای ایجاد فاصلۀ اندک برای تنفس" میان دو کشور توصیف کرد.

بنیامین نتنیاهو در یک پیام ویدیویی گفت که مذاکرات با لبنان به خاطری صورت می‌گیرد که اسراییل اکنون در موقعیت قدرت قرار دارد.

بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل،"در همین حال، ما با لبنان مذاکره میکنیم. این مذاکرات بیش از ۴۰ سال است که انجام نشده است. این مذاکرات اکنون انجام می شود زیرا ما بسیار قوی استیم و کشورها به ما روی میآورند. نه فقط لبنان."

صدراعظم اسراییل در این مذاکرات دو هدف را مشخص ساخت: "خلع سلاح حزب‌الله و دستیابی به صلح پایدار - صلح از راه قدرت."

مذاکرات سطح بالای که در سال ۱۹۹۳ میان اسراییل و لبنان برگزار شد، در سطح رهبران نبود.