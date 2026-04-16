دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که رهبران اسراییل و لبنان پنجشنبه پس از ۳۴ سال گفت‌وگو می‌کنند.

رییس جمهور ترمپ با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل، گفت‌وگو میان رهبران اسراییل و لبنان را تلاشی "برای ایجاد فاصلۀ اندک برای تنفس" میان دو کشور توصیف کرد.

رییس‌ جمهور ترمپ مشخص نکرد که آیا این مذاکرات در سطح روسای جمهور خواهد بود یا صدراعظم های دو کشور.

نشست رو در روی مقامات اسراییل و لبنان پس از گفتوگوهای روز سه شنبه سفیران این دو کشور در واشنگتن برگزار می‌شود که با میزبانی مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا در مقر این وزارت برگزار شد.

مارکو روبیو این نشست را "فرصت تاریخی" خواند و گفت که اسراییل و لبنان هر دو قربانی پرخاشگری حزب‌الله بوده اند.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا گفت: "این [مساله] پایان دادن دایمی به نفوذ ۲۰ یا ۳۰ ساله حزبالله در این بخشی از جهان است، و نه فقط [پایان به]خساراتی که به اسراییل وارد کرده، بلکه [پایان به] خساراتی است که به مردم لبنان وارد کرده است."

بنیامین نتنیاهو در یک پیام ویدیویی گفت که مذاکرات با لبنان به خاطری صورت می‌گیرد که اسراییل اکنون در موقعیت قدرت قرار دارد.

بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل،"در همین حال، ما با لبنان مذاکره میکنیم. این مذاکرات بیش از ۴۰ سال است که انجام نشده است. این مذاکرات اکنون انجام می شود زیرا ما بسیار قوی استیم و کشورها به ما روی میآورند. نه فقط لبنان."

صدراعظم اسراییل در این مذاکرات دو هدف را مشخص ساخت: "خلع سلاح حزب‌الله و دستیابی به صلح پایدار - صلح از راه قدرت."

مذاکرات سطح بالای که در سال ۱۹۹۳ میان اسراییل و لبنان برگزار شد، در سطح رهبران نبود.

جوزف عون، رییس جمهور لبنان، پیش از مذاکرات با صدراعظم اسراییل، بر اهمیت آتشبس پیش از هرگونه مذاکرات مستقیم میان دو کشور تاکید کرد.

عون روز پنجشنبه گفت: "آتش‌بس که لبنان از اسراییل درخواست کرده است، نقطه شروع طبیعی برای مذاکرات مستقیم میان دو کشور است."

اظهارات او نخستین موضعگیری یکی از رهبران لبنان و اسراییل درباره مذاکرات مستقیم میان دو کشور در روز پنجشنبه به شمار میرود.

بیروت هنوز برگزاری این مذاکرات را تایید نکرده اما گیلا گملیل، وزیر علوم و تکنالوژی اسراییل تایید کرد که نتنیاهو و عون پنجشنبه با یکدیگر گفتوگو خواهند کرد.

وزارت خارجۀ امریکا پس از گفت‌وگوهای سفیران اسراییل و لبنان به روز سه شنبه در واشنگتن دی سی، با نشر اعلامیۀ بر حق اسراییل برای دفاع از خود در برابر حملات حزبالله تاکید کرد و گفته است که هرگونه توافقی برای توقف خصومت‌ها "باید بین دو حکومت، با میانجیگری ایالات متحده، و نه از طریق هیچ مسیر جداگانهای، حاصل شود."

از جانب دیگر، اردوی اسراییل در حساب کاربری رسمی خود در ایکس نگاشته است که در چارچوب عملیات در منطقهٔ بنت جبیل، اردوی اسراییل در یک مکتب بیش از ۱۳۰ مورد سلاح و تجهیزات جنگی را شناسایی کردند.

اردوی اسراییل اعلام کرد که در پی حملات نیروهای کماندوی این کشور، ۷۰ محل متعلق به حزبالله در منطقۀ بنتجبیل در جنوب لبنان را ویران کرده است.