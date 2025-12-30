دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می‌گوید که "زمان بسیار حساسی" در عرصۀ تلاش‌ها برای دستیابی به توافق صلح روسیه و اوکراین است.

اما همزمان با این، رییس جمهور ایالات متحده،‌ به خاطر حمله‌ای که ادعا می‌شود اوکراین یکی از اقامتگاه‌های ولادمیر پوتین، رییس جمهور روسیه را آماج قرار داده است، ابراز خشم کرده است.

رییس جمهور ترمپ، روز دوشنبه (۲۹ دسمبر)، در اقامت‌گاهش در مارالاگو – فلوریدا به خبرنگاران گفت که وقتی پوتین در جریان مکالمۀ تیلفونی به او در بارۀ حملۀ ادعا شده گفت، "بسیار خشمگین" شد.

اوکراین انجام این حمله را به شدت رد کرده است.

رییس جمهور ایالات متحده در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: "شما می‌گویید که ممکن این حمله اتفاق نیافتاده است. من حدس می‌زنم که این‌هم امکان دارد. اما رییس جمهور پوتین صبح امروز به من گفت که [این حمله] صورت گرفته است.

روسیه ادعا کرد که اوکراین یک حمله طیارۀ بدون سرنشین را با هدف قرار دادن یکی از منازل پوتین انجام داده و سیستم دفاع هوایی روسیه همۀ درون‌ها را منهدم کرده است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه در صفحۀ تلگرام نوشت که روسیه این حمله را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.

ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین روز دوشنبه در شبکۀ اجتماعی ایکس "این حملۀ ادعاشده بر اقامت‌گاه" را کاملاً ساختگی عنوان کرده گفت که [این اظهارات] "به هدف توجیه حملات بیشتر علیه اوکراین، به شمول کیف و همچنان امتناع خود روسیه از انجام اقدامات لازم برای ختم جنگ، طرح ریزی شده است."

زیلینسکی روز یکشنبه جهت مذاکره با رییس جمهور ترمپ در تلاش برای ختم نزدیک به چهار سال جنگ تجاوزکارانۀ روسیه در اوکراین، در اقامت‌گاه دونالد ترمپ در مارالاگو – فلوریدا بود.

رییس جمهور ایالات متحده که قبل از صحبت با زیلینسکی، یک تماس تلیفونی با ولادمیر پوتین، همتای روسی اش داشت روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که اوکراین و روسیه "بیش از هر زمان دیگر" به توافق صلح برای پایان دادن به درگیری‌هایشان نزدیک شده‌اند.

با این حال، رییس جمهور ترمپ گفت که چندین مسله بغرنج هنوز باید حل شوند.