حکومت دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، تایید کرده است که دور سوم مذاکرات غیر مستقیم با رژیم ایران روز پنجشنبه ۲۶ فبروری در ژنیو برگزار می‌شود.

این مذاکرات بخشی از تلاش‌های حکومت ایالات متحده برای معامله‌ای است که بر اساس آن رژیم ایران باید از تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای دست کشیده و دیگر فعالیت‌های مخرب خود را متوقف کند.

یک مقام امریکایی روز دوشنبه با ارسال بیانیه‌ای به صدای امریکا، مذاکرات روز پنجشنبه در ژنیو را تایید کرد.

بدر البوسعیدی، وزیر خارجۀ عمان، که ماه گذشته دو دور قبلی گفتگوهای غیرمستقیم میان ایالات متحده و ایران را در مسقط و ژنیو میانجی‌گری کرد، روز یکشنبه در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت که دور سوم این گفتگوها روز پنجشنبه در ژنیو برگزار خواهد شد.

استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور ایالات متحده در امور ماموریت‌های صلح در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که رییس جمهور دونالد ترمپ به وی دستور داده است تا به رژیم ایران بگوید که در هر معامله برای برآورده کردن خواست‌های امریکا مبنی بر توقف فعالیت‌های مخرب آن کشور، تهران باید غنی سازی یورانیم را به گونۀ کامل متوقف کند.

ویتکاف گفت که یکی از "خطوط سرخ" ایالات متحده که رییس جمهور دستور داد تا در مذاکرات غیرمستقیم اخیر با تهران برجسته شود "توقف کامل غنی‌سازی" یورانیم است.

این مقام امریکایی افزود که با وصف ادعای دیرینۀ رژیم ایران مبنی بر اینکه برنامۀ غنی‌سازی آن کشور برای مقاصد ملکی است، تهران یورانیم را به میزان خلوص ۶۰ درصد غنی‌سازی کرده است که "بسیار بلندتر" از سطح ضروری برای مقاصد ملکی است.

ویتکاف با اشاره به رژیم ایران گفت: "آنان برای دستیابی به مواد لازم صنعتی جهت ساختن بم، احتمالاً یک هفته فاصله دارند و این واقعاً خطرناک است."

رییس جمهور دونالد ترمپ همواره هشدار داده است که اگر رژیم ایران از فعالیت‌‌های مخرب، به شمول تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای، کشتار معترضان ضد حکومتی، انکشاف میزایل‌های بالستیکی و حمایت از تروریستان نیابتی در منطقه، دست نبردارد، ایالات متحده علیه این رژیم اقدام نظامی خواهد کرد.

تهران در سال‌های اخیر از برنامۀ میزایل بالستیکی و تروریستان نیابتی خود، برای حملات بر نیروهای ایالات متحده مستقر در منطقه و نیز حملات بر اسراییل، متحد کلیدی واشنگتن، کار گرفته است.

رییس جمهور ترمپ در دو ماه گذشته با اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به شرق میانه، به شمول دو کشتی طیاره‌بردار، این هشدارهایش را علیه رژیم ایران دنبال کرده است.

دونالد ترمپ هفتۀ گذشته به خبرنگاران گفت رژیم ایران "حداکثر ۱۵ روز" فرصت دارد تا با ایالات متحده تعامل کرده و به فعالیت‌های مخرب خود پایان دهد. این مهلت به تاریخ ششم مارچ پایان می‌یابد.

بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، روز دوشنبه در سخنرانی در پارلمان کشورش گفت که اسراییل با روزهای پیچیده و پرآزمون"روبرو است. او گفت: "ما با چشم باز مراقب استیم؛ ما برای هر سناریو آماده‌ایم.

من به رژیم آیت‌الله‌ها ابلاغ و توضیح داده‌ام که اگر مرتکب بزرگترین اشتباه تاریخ خود شوند و به کشور اسراییل حمله کنند، ما با نیرویی پاسخ خواهیم داد که حتا نمی‌توانند تصورش را هم کنند."

اسراییل در جون سال گذشته جنگ دفاعی را علیه رژیم ایران به راه انداخت و بر اهداف هسته‌ای و میزایلی تهران، که آن را تهدیدی برای موجودیت خود می‌دانست، حمله کرد، زیرا رژیم ایران مکرراً خواستار نابودی کشور یهودی شده است. در این جنگ که ۱۲ روز طول کشید، طیاره‌های جنگی ایالات متحده به حمایت از اسراییل تاسیسات هسته‌ای تهران را بمباردمان و نابود کرد. سرانجام این جنگ با میانجی‌گری ایالات متحده به آتش‌بس پایان یافت.

در یک انکشاف دیگر، وزارت خارجۀ ایالات متحده روز دوشنبه به صدای امریکا گفت که به کارمندان غیر اضطراری حکومت ایالات متحده و اعضای خانواده‌های کارمندان سفارت ایالات متحده در بیروت دستور داده شده است که لبنان را ترک کنند.

یک مقام ارشد وزارت خارجۀ ایالات متحده در بیانیه‌ای گفت: "ما وضعیت امنیتی را به گونۀ مداوم ارزیابی می‌کنیم که بر اساس آخرین بررسی مان تصمیم گرفتیم که عاقلانه است تا حضور کارمندان ضروری خود را محتاطانه کاهش دهیم."

لبنان محل استقرار و فعالیت تروریستی حزب‌الله است که از سوی ایران حمایت می‌شود. اسراییل پس از جنگ تمام عیار سال ۲۰۲۴ با حزب‌الله و تضعیف آن، مکرراً بر مواضع این گروه در لبنان حمله کرده است.

اسراییل حملات خود را با استناد به نقض آتش‌بس از سوی حزب‌الله توجیه کرده است. این آتش‌بس با میانجی‌گری ایالات متحده در نومبر ۲۰۲۴ به اجرا در آمد. حزب‌الله تهدید کرده است که انتقام حملات اسراییل را بر این گروه خواهد گرفت، اما از زمان استقرار آتش‌بس، از حمله بر اسراییل خودداری کرده است.