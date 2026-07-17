دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در سخنرانی پنجشنبه شب خود با اشارۀ کوتاه به ایران از پیشرفت عملیات نظامی امریکا سخن گفت.

درحالیکه بخش عمدۀ سخنرانی آقای ترمپ به موضوع انتخابات اختصاص داشت، در بارۀ ایران گفت که ایالات متحده، در این زمینه "پیروزی بزرگی" داشته است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده گفت: "ما قوی‌ترین و قدرتمندترین اردو را داریم. من این اردو را در دورۀ نخست ریاست جمهوری خود ساخته ام و متاسفانه اکنون مجبور شده ایم از آن استفاده کنیم. ما در ونزویلا پیروز شدیم؛ کشوری که اکنون با ما همکاری می کند تا میلیون‌ها میلیون بیرل نفت تولید کند. ما همچین در ایران به پیروزی بزرگی دست یافته ایم و شما در آینده نزدیک ثمر آن را خواهید دید."

رییس جمهور ترمپ افزود که او با افتخار اعلام می‌کند که ایالات متحده، اکنون "امن‌تر، قدرتمندتر و ثروتمندتر از هر زمان دیگری است و این کشور در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد."

این درحالی است که اردوی ایالات متحده حملات خود را در ایران، از جمله هدف قرار دادن زیر بناهای نظامی رژیم، گسترش داده است.

این درحالیست که اواخر روز پنجشنبه یک نفتکش در سواحل عمان هدف قرار گرفت و یک کودک در حملات هوایی ایران در قطر مجروح شد.

سنتکام گفته است که ایالات متحده، پنجشنبه شب، ششمین شب پیاپی حملات گستردۀ خود را علیه ایران پایان داد.

در بیانیۀ سنتکام آمده است: "نیروها، جت‌های جنگی، طیاره‌های بی‌سرنشین و کشتی‌های جنگی امریکا، با استفاده از مهمات هدایت‌شوندۀ دقیق، ده‌ها هدف نظامی ایران را مورد حمله قرار دادند. "

پیش از این قصر سفید گفت که ایران به مذاکره با ایالات متحده ادامه می‌دهد و خواهان دستیابی به توافق است.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز پنجشنبه گفت که دلیل حملات اخیر در چند روز گذشته این است که ایران تفاهم‌نامه‌ای را که ما با آنان امضا کرده بودیم، نقض کرده است.

سخنگوی قصرسفید گفت: "به گونۀ ویژه در یادداشت تفاهمی که امضا کردند، قرار نبود به کشتی‌های تجارتی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، شلیک کنند. و متأسفانه، آنها تصمیم غم‌انگیزی برای انجام این کار گرفته‌اند و رییس جمهور ترمپ قرار نیست بنشیند و اجازه دهد این اقدامات تروریستی فعال در تنگه هرمز بدون اطمینان از اینکه ایران عواقب آن را خواهد پرداخت، رخ دهد و این چیزی است که ما اکنون شاهد آن هستیم."

درحالیکه حملات تلافی‌‍جویانۀ امریکا و ایران بر اهداف و مواضع همدیگر ادامه دارد، وانگ یی، وزیر خارجه چین، روز پنجشنبه با محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان، در شانگهای از ایالات متحده و ایران خواستند که آتش بس کنند و مذاکرات را در اسرع وقت از سر بگیرند.

چهار کشور منطقه - کویت، بحرین، اردن و قطر همگی گزارش دادند که سیستم دفاع هوایی آنها حملات هوایی ایران را رهگیری کرده است.

مقامات کویت از آسیب به یک دستگاه برقی تجدیدپذیر و مجتمع آب‌شیرین‌ کن در حملات روز جمعه ایران به این کشور خبر داده اند.

مقامات اربیل عراق گفته اند که در مجموعۀ از حملات همآهنگ روز پنجشنبه، منطقه کردستان عراق هدف قرار گرفته که منجر به کشته شدن حداقل ۹ پیشمرگه و زخمی شدن چندین نفر دیگر شده است.

ایران آخرین حملات ایالات متحده را که زیربناهای ایران را هدف قرار می دهد، به ویژه حملاتی که ادعا می کند به تأسیسات غیرنظامی حمله کرده است، محکوم کرد.