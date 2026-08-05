دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، گفته است که روز سه‌شنبه " تمام روز" با ایران مذاکره انجام شده و به گفتۀ وی "گفتگوهای بسیار خوبی" بوده است.

رییس جمهور ترمپ در مصاحبه با شبکۀ خبری فاکس گفت که تنگۀ هرمز "به زودی باز می‌شود" و نیز هشدار داد که اگر ایران پا پس بکشد "ضربۀ سختی" خواهد خورد. او گفت: "بزرگ‌ترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم."

آقای ترمپ افزود: "آنان با من تماس گرفتند و بسیار مودبانه گفتند: لطفاً، می‌توانیم گفتگو کنیم؟ آنان چنین حمله‌ای را نمی‌خواستند. من نیز گفتم بله، می‌توانیم گفتگو کنیم. بیایید این موضوع را یک‌بار و برای همیشه تمام کنیم."

رییس جمهور ترمپ گفت که این کاری بود که باید دهه‌ها پیش انجام می‌شد و افزود روسای جمهور پیشین ایالات متحده یا کشورهای دیگر باید می‌توانستند این موضوع را حل کنند.

آقای ترمپ در مورد برنامۀ هسته‌ای ایران گفت: "ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. همین حالا هم دیگر قادر به این کار نیست، اما این موضوع به‌طور رسمی هم نهایی خواهد شد."

این در حالی است که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران، روز دوشنبه گفته بود که هیچ مذاکره‌ای با ایالات متحده در جریان نیست و نشستی هم برنامه‌ریزی نشده است.

با اینحال، قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد که میانجی‌ها در تلاش برای پایان دادن به جنگ پیشرفت کرده‌اند.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجۀ قطر، گفت دپلوماتان این کشور همراه با پاکستان و عمان در حال تسهیل مذاکرات و رد و بدل کردن پیش‌نویس‌ها استند.

شبکۀ خبری اکسیون نیز گزارش داده است که ایالات متحده، ایران و عمان به توافق موقت و ۶۰ روزه برای بازگشایی تنگۀ هرمز نزدیک شده‌اند و انتظار می‌رود که این توافق روز چهارشنبه اعلام شود.

بر اساس گزارش اکسیوس، عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران، آخر هفتۀ گذشته با چارچوب توافق موافقت کرد و رهبری ایران روز سه شنبه آن را تایید کرد.