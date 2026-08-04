مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا روز سه شنبه (۴ اگست) گفت که "خلع سلاح هستهای ایران، توافق نهایی و اساسی" است.
روبیو پس از امضای تفاهمنامه میان ایالات متحده و پاراگوای به خبرنگاران گفت که همان چیزی که در حال حاضر تمرکز زیادی روی آن وجود دارد – مربوط به تنگۀ هرمز است.
وزیر خارجۀ امریکا افزود: "کشتی ها از تنگۀ هرمز عبور می کنند و نفت نیز از طریق این تنگه در حال انتقال است. فکر می کنم با اینحال گفتگو و مذاکراتی در جریان است که ما نیز در آن دخیل استیم. این مذاکرات میان عمان و ایران در این خصوص است که چگونه در کوتاه مدت امکان عبور مصوون کشتی های بیشتری از این تنگه فراهم شود تا هم زمان به سمت مذاکرات درازمدتتر در بارۀ خلع سلاح هستهای حرکت کنیم."
روبیو افزود که در این مذاکرات "پیشرفت های حاصل شده است اما هنوز توافق نهایی به دست نیامده است." او ابراز امیدواری کرد که این توافق به زودی حاصل شود.
در عین حال، اسکات بسینت، وزیر مالیۀ امریکا در گفتوگو با شبکه "سیانبیسی" گفت که تهدید رییس جمهور ترمپ، به اجرای یک عملیات نظامی گسترده، زمینه آغاز گفتوگوهای مستقیم با رژیم ایران را فراهم کرده است.
بسینت ابراز امیدواری کرد این مذاکرات به کاهش تنشها و بازگشت شرایط عادی در منطقه منجر شود. او افزود که یکی از محورهای اصلی مذاکرات، تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است.
به گفته مقامهای حکومت، ایالات متحده امیدوار است توافق احتمالی عبور آزاد کشتیهای تجاری را تضمین کرده و از تشدید بیشتر تنشهای دریایی جلوگیری کند.
باینحال وزارت خارجۀ قطر با نشر بیانیهای بر اهمیت آزادی کشتیرانی در تنگۀ هرمز تاکید کرده گفته است که آزادی کشتیرانی از مسیر تنگۀ هرمز باید به گونۀ تضمین شود که منافع همۀ کشورهای منطقه را حفظ کند."
قطر تصریح کرده است که سیاسی سازی تنگۀ هرمز و استفاده از آن به عنوان وسیلۀ برای اعمال فشار، را رد می کند.
این در حالیست که دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، روز سهشنبه ۴ اگست، بار دیگر در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل، نوشت که "توافق با ایران قریبالوقوع" است و گفتوگوها با ایران از سر گرفته شده است.
پیش از این، دونالد ترمپ گفته بود که این کشور، احتمالاً تا روز سه شنبه (۴ اگست)، در مورد بازگشایی تنگه استراتیژیک هرمز با ایران مذاکره میکند و سپس این مذاکرات شامل برنامه هستهای رژیم ایران نیز خواهد شد.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در جریان امضای فرمان اجرایی در مورد خانوادههای نظامی در قصر سفید گفت مذاکرات جدید "آخرین فرصت را برای امضای یک سند خوب" به رژیم ایران میدهد.
آقای ترمپ باردیگر گفت که ایالات متحده قرار بود یکشنبه شب ایران را به شدت ضربه بزند، اما به گفتهٔ وی تهران که نمیخواهد ضربه بخورد، برای درخواست مذاکره در مورد تنگهٔ هرمز تماس گرفته است.
رییس جمهور دونالد ترمپ گفت که اجازه نمیدهد ایران برای عبور کشتیهای تجارتی از تنگهٔ هرمز محصول دریافت کند. او تاکید کرد که اگر کسی در این مسیر حمله کند با حملۀ ایالات متحده مواجه خواهد شد.
با این وصف، فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده (سنتکام) در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس، از تداوم دقیق محاصرۀ آبی ایران خبر داده است.
سنتکام در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس، سه شنبه چهارم اگست نگاشته است که تا سوم ماه اگست نیروهای امریکایی مسیر ۴۴ کشتی تجارتی را تغییر داده، دو کشتی را از کار انداخته و با ورود بر عرشۀ دو کشتی دیگر، عملیات تفتیش را انجام داده است.
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