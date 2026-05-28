فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) حملۀ میزایل بالستیک ایران را بر کویت نقض آشکار آتش‌بس خوانده است. اردوی کویت این میزایل را رهگیری کرده است.

سنتکام می‌گوید که ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای آن اوضاع را تحت نظارت دارند.

در هفتۀ روان، این دومین بار است که ایالات متحده ساحات پرتاب میزایل و طیاره‌های بی‌سرنشین را در ایران هدف قرار می‌دهد.

سنتکام، ناوقت چهارشنبه شب (۲۷ ماه می)، در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که نیروهای نظامی کویت توانسته اند یک میزایل بالستیک پرتاب شده از جانب ایران را موفقانه رهگیری کنند. سنتکام این اقدام ایران را "نقض آشکار آتش‌بس" توسط رژیم ایران خوانده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که توسط ایالات متحده به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، ادعا کرده بود که در پاسخ به حمله قبلی ایالات متحده به بندرعباس، یک پایگاه هوایی ایالات متحده در کویت را هدف قرار داده است.

وزارت خارجه کویت، ضمن اینکه حملات ایران را محکوم کرده است، در بیانیه‌ای این اقدام ایران را "جنایتکارانه" خوانده و آن را "تهدید مستقیمی برای جان غیرنظامیان و تأسیسات حیاتی" عنوان کرده است.

پیش از این، سنتکام، در یک پیام به صدای امریکا تایید کرد که نظامیان امریکایی چهار طیارهٔ بی‌سرنشین تهاجمی ایران را که باعث تهدید در اطراف تنگهٔ هرمز شده بودند منهدم کردند.

سنتکام گفته است که نیروهای امریکایی یک مرکز کنترول را که در حال پرتاب یک طیارهٔ بی‌سرنشین دیگر بود، در بندر عباس آماج حمله قرار داده است.

سنتکام گفته است که این اقدامات، سنجیده شده، به کلی دفاعی و به هدف حفظ آتش بس بوده است.

در حالیکه واشنگتن و تهران یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند، اسکات بسینت، وزیر مالیۀ امریکا، پنجشنبه (۲۸ ماه می)، در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت که عمان باید بداند که حکومت ایالات متحده، هر عاملی را که در تسهیل اخذ حق العبور از تنگه هرمز نقش داشته باشد، "به شدت" هدف قرار خواهد داد.

بسینت در این پیام گفته است که هر شریکی که در تلاش برای اعمال سیستم اخذ حق العبور در تنگه هرمز باشد، مجازات خواهد شد.

اخذ حق العبور در تنگۀ هرمز از جانب ایران با مخالفت واضح مقامات امریکایی همراه بوده و روز چهارشنبه دونالد ترمپ در جلسۀ کابینه در قصر سفید بار دیگر تاکید کرد که تنگۀ هرمز آب‌های بین‌المللی که قرار نیست کسی آن را کنترول کند.

باوجودیکه حملات متقابل از جانب نیروهای نظامی امریکا و واکنش تهاجمی ایران، تلاش های نیز برای دستیابی به توافق بین دو طرف در جریان است.

وزارت خارجۀ پاکستان خبر داده است که اسحق دار، وزیر خارجۀ این کشور قرار است روز جمعه (۲۹ ماه می) برای انجام یک سفر رسمی به واشنگتن بیاید و با مارکو روبیو همتای امریکایی اش دیدار کند.

در این بیانیه که در شبکۀ اجتماعی ایکس به نشر رسیده گفته نشده است که آیا موضوع توافق واشنگتن با ایران نیز شامل موضوعات مورد بحث میان وزرای خارجۀ دو کشور است یا نه، اما پاکستان در کنار سایر کشورهای منطقه، از آغاز جنگ بین ایران و ایالات متحده به عنوان میانجی تلاش کرده است تا راه را برای توافق هموار کند.

با این حال، دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده، دیروز در جلسه کابینه اش پیام واضحی در بارۀ مذاکرات با ایران داشت. رئیس جمهور ترمپ گفت که اگر توافق خوبی حاصل نشود، توافقی حاصل نخواهد شد.