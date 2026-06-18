دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفته است که گروه طالبان در افغانستان برای جلب رضایت واشنگتن"چاپلوسی" می‌کند، زیرا به گفتۀ وی حکومت ترمپ توانسته است جایگاه امریکا را در جهان دوباره تثبیت و آن را به "محترم‌ترین" کشور جهان مبدل کند.

رییس جمهور ترمپ روز چهارشنبه در سخنرانی و کنفرانس خبری در پایان نشست رهبران هفت اقتصاد بزرگ صنعتی جهان، بار دیگر از خروج فاجعه‌بار نظامیان امریکایی از افغانستان در دوران حکومت قبلی امریکا انتقاد کرد.

رییس جمهور ترمپ گفت: "ببینید در جاهای مختلف چه اتفاقاتی افتاد، عقب‌نشینی ناگوار از افغانستان که آنان انجام دادند و تجهیزات را پشت سر گذاشتند. زیر هیچ فشاری نبودند و می‌توانستند با حوصله‌مندی این کار را کنند."

آقای ترمپ افزود: "من هم می‌خواستم بیرون شویم، اما ما می‌خواستیم با عزت و افتخار خارج شویم و صد درصد تجهیزات را با خود ببریم. من حتا خیمه‌ها را می‌آوردم. اما آن‌ها روی کار آمدند و همه چیز را رها کردند آنان تجهیزات زیادی را پشت سر گذاشتند. من آن تجهیزات را پس خواهم گرفت. اکنون، موضوع این است. بیشتر نمادین، زیرا دیگر کمی کهنه شده است، اما ممکن است همۀ آن را پس بگیرم. افغانستان به ما چاپلوسی می‌کند."

رییس جمهور دونالد ترمپ پیش از این نیز به بازپس‌گیری تجهیزات به جا ماندۀ نظامی در افغانستان تاکید کرده و نیز گفته است که امریکا باید کنترول پایگاه نظامی بگرام را در دست داشته باشند.

آقای ترمپ در سپتمبر سال گذشته با تاکید بر پس‌گرفتن میدان هوایی بگرام در یک پیام تروت سوشیل گفته بود: "اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به آنانی‌که آنرا ساخته است، ایالات متحده امریکا، پس ندهد اتفاقات بدی رخ خواهد داد."

رییس جمهور دونالد ترمپ در فبروری سال روان گفت که به پیت هگسیت، وزیر دفاع ایالات متحده گفته است تا برگرداندن تسلیحات و تجهیزات امریکایی را از افغانستان بررسی کند. او همچنان گفته بود که زمانی که رسم و گذشت طالبان را در وسایط امریکایی می‌بیند "خشمگین" می‌شود.

اما حکومت طالبان در گذشته در واکنش به اظهارات رییس جمهور ترمپ مبنی بر بازگرداندن تسلیحات و تجهیزات امریکایی به جامانده در افغانستان گفته است که آنان این تسلیحات را غنیمت گرفته اند و از آن برای حفاظت از افغانستان استفاده می‌کنند.

پایگاه هوایی بگرام در ۴۴ کیلومتری شمال کابل، در جریان دو دهه حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان قرارگاه مرکزی سوق و ادارۀ قوای امریکایی و ناتو بود و نیز در زندانی که در این پایگاه وجود داشت، هزاران زندانی، به ویژه اعضای طالبان، نگهداری می‌شدند.

نظامیان امریکایی به تاریخ دوم جولای ۲۰۲۱ میلادی میدان هوایی بگرام را تخلیه کرده و آن را به وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان سپردند.