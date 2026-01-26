دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، از نیروهای بریتانیایی که در کنار سربازان امریکایی در افغانستان جنگیده‌اند، تمجید کرده و آنان را 'از جمله عالی‌ترین رزم‌آوران" خوانده است.

رییس جمهور ترمپ در پستی در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت: "سربازان عالی و بسیار شجاع بریتانیا همیشه با ایالات متحدهٔ امریکا خواهند بود! در افغانستان، ۴۵۷ نفر آنان [نظامی بریتانیایی] جان باختند، بسیاری به شدت مجروح شدند و آنان از عالی‌ترین رزم‌آوران بودند."

دونالد ترمپ در ادامهٔ این پیام نگاشته است که پیوند نظامیان دو کشور "بسیار قوی" است که به گفتهٔ وی هرگز گسسته نخواهد شد.

پیش از این،‌ رییس جمهور ترمپ در مصاحبه با شبکهٔ خبری فاکس از عدم وابستگی ایالات متحده به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) حرف زده و نیز از کارکرد سربازان این پیمان نظامی در افغانستان انتقاد کرده بود.

ترمپ در این مصاحبه گفته بود که ایالات متحده هرگز به ناتو نیاز نداشته و هرگز از این پیمان، به شمول اعزام نیرو به افغانستان، چیزی نخواسته است. او همچنین گفته بود که نیروهای ناتو در افغانستان "اندکی عقب، اندکی دور از خطوط مقدم جنگ قرار گرفتند."

اظهارات رییس جمهور ترمپ با واکنش مقام‌های ارشد بریتانیا، کانادا، آلمان، ایتالیا و شماری دیگر از کشورهایی روبرو شد که نظامیان آنان برای دو دهه در کنار سربازان امریکایی در افغانستان ایفای وظیفه کردند.

پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ بر ایالات متحده و تهاجم نظامی امریکا بر افغانستان برای سرنگونی رژیم طالبان به خاطر پناه دادن به اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکهٔ القاعده، نظامیان اکثر کشورهای عضو ناتو در کنار نیروهای امریکایی به افغانستان اعزام شدند.

در جریان دو دهه حضور نظامی ایالات متحده و ناتو در افغانستان، کم و بیش ۳۵۰۰ نظامی خارجی در افغانستان کشته شدند که از این میان بیش از ۲۴۶۰ نفر آن نظامیان امریکایی و متباقی سربازان سایر کشورهای عضو ناتو بودند.

پس از ایالات متحده، بریتانیا و کانادا به ترتیب با ۴۵۷ و ۱۶۵ کشته از رهگذر میزان تلفات نظامیان در افغانستان، در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.