ترمپ: پس از همکاری رهبران موقت ونزویلا از موج دیگر حملات بر آن کشور منصرف شدم

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، گفته است که موج دوم حملات بر ونزویلا را فسخ کرده و از همکاری رهبران موقت ونزویلا با ایالات متحده به ویژه در زمینۀ بازسازی زیرساخت‌های نفت و گاز آن کشور خبر داده است.

رییس جمهور دونالد ترمپ روز جمعه نهم جنوری در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت که ونزویلا شمار زیاد زندانیان سیاسی را به نشانۀ "صلح‌جویی" رها می‌کند و ترمپ این اقدام را "حرکت بسیار مهم و هشیارانه" توصیف کرده است.

نزدیک به یک هفته پس از آنکه نیکولاس مادورو، دیکتاتور ونزویلا، روز شنبه گذشته در عملیات نیروهای امریکایی دستگیر شد، ترمپ از همکاری رهبران موقت ونزویلا با مقام‌های امریکایی یاد کرده است.

ترمپ نگاشته است: "ایالات متحده و ونزویلا به خوبی با هم کار می‌کنند، به خصوص در زمینه بازسازی زیرساخت‌های نفت و گاز، آنهم به شکل بسیار بزرگتر، بهتر و عصری‌تر. به دلیل این همکاری، من موج دوم حملات را که قبلاً متوقع بود، فسخ کردم که به نظر می‌رسد نیازی به آن نخواهد بود، با این حال، تمام کشتی‌ها برای مقاصد ایمنی و امنیتی در محل خود باقی خواهند ماند."

رییس جمهور ترمپ گفت که روز جمعه با مسوولان شرکت‌های نفتی در مورد کمک برای بازسازی زیرساخت‌های انرژی ونزویلا در قصر سفید دیدار و صحبت می‌کند. او گفته است که کم از کم صد میلیارد دالر توسط این شرکت‌های بزرگ نفتی در ونزویلا سرمایه‌گذاری می‌شود.

اوایل این هفته، رییس جمهور ترمپ اعلام کرد که قرار است ونزویلا بین ۳۰ میلیون تا ۵۰ میلیون بیرل نفت را به قیمت بازار به نفع مردم ونزویلا و ایالات متحده بفروشد.