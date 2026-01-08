دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، در پی دستگیری نیکولاس مادورو، دیکتاتور ونزویلا توسط نیروهای امریکایی، گفته است که نظارت ایالات متحده بر ونزویلا ممکن سالها طول بکشد.
رییس جمهور ترمپ عصر چهارشنبه در مصاحبه با روزنامۀ نیویارک تایمز، در پاسخ به پرسشی در مورد محدودۀ زمانی نظارت ایالات متحده بر ونزویلا گفت: "تنها گذشت زمان مشخص خواهد کرد."
دونالد ترمپ در پاسخ به گزینۀ ماهها، یک سال یا دیرتر گفت: "میخواهم بگویم بسیار طولانیتر."
رییس جمهور ترمپ گفت که مقامهای موقت که اکنون ونزویلا را اداره میکنند "هر آنچه را که لازم بدانیم به ما میدهند" او همچنان عهد کرد که ونزویلا را "با روش بسیار سودآور" بازسازی خواهد کرد.
ترمپ گفت: "ما از تیل استفاده خواهیم کرد و تیل خواهیم گرفت. ما نرخ تیل را پایین میآوریم و به ونزویلا پول خواهیم داد، که به شدت به آن نیاز دارد."
اوایل همین هفته، رییس جمهور ترمپ اعلام کرد که ونزویلا بین ۳۰ میلیون تا ۵۰ میلیون بیرل تیل را برای فروش به نرخ بازار به نفع مردم ونزویلا و ایالات متحده تحویل خواهد داد.
رییس جمهور ترمپ در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت که این تیل "توسط کشتیها حمل شده و مستقیماً به بنادر ایالات متحده منتقل میشود."
کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که ایالات متحده تحریمهای وضع شده بر ونزویلا را "به گونۀ انتخابی" لغو میکند تا انتقال و فروش نفت خام این کشور به بازارهای جهانی امکانپذیر شود.
