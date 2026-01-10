دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، برای چندمین بار در روزهای گذشته به اعتراضات ضد حکومتی در ایران واکنش نشان داده و به آمادگی امریکا برای کمک به معترضان ایرانی تعهد کرده است.

رییس جمهور ترمپ در تازه‌ترین مورد روز شنبه دهم جنوری در یک پست کوتاه در شبکه اجتماعی تروت سوشیل نگاشته است: "ایران البته بیش از هر زمان دیگر آزادی را پیش‌رو می‌بیند. ایالات متحده امریکا برای کمک آماده است."

اعتراضات گسترده مردمی در سراسر ایران از دو هفته به اینسو ادامه دارد که با سرکوب شدید معترضان از سوی نیروهای حکومتی ایران و قطع سرتاسری انترنت به همراه بوده است.

رییس جمهور ترمپ روز جمعه نیز هنگام عزیمت به اقامتگاهش در فلوریدا در داخل طیارهٔ مخصوص ریاست جمهوری امریکا (ایرفورس ون) به خبرنگاران همراهش گفت که اگر حکومت ایران مثل گذشته به کشتار معترضان بپردازد، با پاسخ شدید ایالات متحده روبرو خواهد شد.

ترمپ گفت: "بنابراین، ایران دچار مشکل بزرگی است. به نظر من مردم کنترول شهرهای مشخص را در دست می‌گیرند که چند هفته قبل هیچ‌کس تصور هم نمی‌کرد که چنین چیزی امکان پذیر باشد."

رییس جمهور ترمپ همچنین گفت: "ما وضعیت را با بسیار دقت زیر نظر داریم. من با قاطعیت اعلام کرده‌ام که اگر آنان [مقامات حکومت ایران] مانند گذشته کشتار مردم را آغاز کنند، ما وارد عمل خواهیم شد."

ترمپ گفت: "این به معنای حضور نیروی نظامی روی زمین نیست، بلکه به معنای ضربه زدن بسیار بسیار شدید به جایی است که درد دارد."

رییس جمهور ترمپ افزود: "امیدوارم خدا آنان [معترضان ایرانی] را حفظ کند. فقط امیدوارم معترضان در ایران در امان باشند، چون حالا [ایران] جای بسیار خطرناکی است. و دوباره، به رهبران ایران می‌گویم، بهتر است گلوله‌باری نکنید، چون ما هم شروع به تیراندازی خواهیم کرد."

اعتراضات مردم ایران به تاریخ ۲۸ دسمبر در شهر تهران آغاز شد و به سراسر آن کشور گسترش یافت. این اعتراضات ناشی از خشم عمومی از سو مدیریت و فساد حکومت ایران بود که منجر به وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی و کاهش بی‌پیشینۀ ارزش پول ایران در برابر دالر شده است.