ترمپ: رژیم ایران 'ممکن' در آستانۀ سقوط باشد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در بحبوبۀ تداوم اعتراضات ضد حکومتی در ایران میگوید که رژیم ایران "ممکن" در آستانۀ سقوط باشد.
در سیزدهمین روز اعتراضات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران، رژیم ۴۶ سالۀ آنکشور، روز جمعه، انترنت را تقریبا در سرتاسر ایران قطع کرد.
به گزارش نتبلاکس، گروه نظارت جهانی بر انترنت مستقر در لندن، قطع تقریباً کامل انترنت را که از عصر پنجشنبه به وقت محل در ایران آغاز شد، تا جمعه ادامه یافت.
نتبلاکس صبح جمعه به وقت ایران با نشر بیانیهای در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت: "پس از آنکه مقامات در تلاش برای سرکوب اعتراضات گسترده و پنهان کردن گزارشهای مربوط به قساوت رژیم، انترنت ملی را قطع کردند، ارتباط با ایران اکنون به مدت ۱۲ ساعت قطع بوده و اتصال سراسری در حدود یک درصد از سطح عادی ثابت مانده است."
رییس جمهور ترمپ در پاسخ به پرسشی در بارۀ فروپاشی رژیم ایران به شبکۀ فاکس نیوز گفت: "خوب، ممکن است همینطور باشد. کاری که آنان در گذشته انجام دادهاند این است که به گلولهباری بر مردم شروع کردهاند و ناگهان بر افرادی بدون هیچ سلاحی که آنجا ایستادهاند با ماشیندار شلیک میشود، یا آنان را میگیرند، به زندان میبرند و سپس آنان را اعدام میکنند و میکشند. بنابراین، آنان خشن رفتار کردند. و من گفتم اگر آنان این کار را انجام دهند، ما به آنان ضربۀ شدیدی خواهیم زد. خوب، ما به آنان ضربه سختی خواهیم زد. ما آمادهایم که این کار را انجام دهیم."
وزارت خارجۀ ایالات متحده در حساب کاربری فارسی خود در شبکۀ اجتماعی ایکس در بارۀ روز دوازدهم اعتراضات نگاشته است: "رژیم جمهوری اسلامی تا کنون دست کم ۳۸ نفر را کشته، بیش از ۲۲۰۰ نفر را بازداشت کرده و به معترضان شلیک میکند. اما این موضوع مردم ایران را متوقف نکرده است. اعترضاات به ۱۱۱ شهر گسترش یافته و کسب و کار ها و بازارها در سراسر ایران تعطیل شده اند. صداهای خواهان تغییر در سراسر کشور طنین انداز شده و حاضر به سکوت نیستند."
علی خامنهای، رهبر ایران، در جمعی از حامیانش به طور ضمنی به گستردگی اعتراضات مردمی اعتراف کرد. او معترضان را "یک مشت تخریبگر" نامید و هشدار داد که در برابر آنان "کوتاه نخواهد آمد".
اعتراضات به تاریخ ۲۸ دسمبر در شهر تهران آغاز شد و به سراسر آن کشور گسترش یافت. این اعتراضات ناشی از خشم عمومی از سو مدیریت و فساد حکومت ایران بود که منجر به وخیمتر شدن بحران اقتصادی و کاهش بیپیشینۀ ارزش پول ایران در برابر دالر شده است.
