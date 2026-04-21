دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا بار دیگر گفته است که ایران مکرراً آتش بس با امریکا را نقض کرده است.

آقای ترمپ صبح روز سه شنبه (۲۱ اپریل) با نشر پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشل گفت که ایران "چندین بار" این آتش بس را نقض کرده است.

در حالیکه تنها کمتر از ۲۴ ساعت به پایان آتش بس بین امریکا و ایران باقی مانده است، تا هنوز دور دوم مذاکرات بین هیات های امریکایی و ایرانی برگزار نشده است.

دونالد ترمپ هر چند در مورد برگزاری دور دوم مذاکرات و اشتراک هیات ایرانی اظهار خوشبینی کرده است، اما هشدار داده که این آتش بس بدون دست یافتن به توافقی، تمدید نخواهد شد.

رییس جمهور ترمپ روز دوشنبه (۲۰ اپریل) در یک مصاحبه با نشریه نیویارک پوست گفت که جی دی ونس، معاون رییس جمهور امریکا برای انجام این مذاکرات در مسیر سفر به اسلام آباد است. آقای ترمپ در مصاحبه دیگر با نشریه بلومبرگ گفت که مذاکرات بین هیات های امریکایی و ایرانی در اسلام آباد، برای روز سه شنبه (۲۱ اپریل) برنامه ریزی شده است.

اما رسانه های امریکایی از قول منابع مختلف گزارش داده اند که جی دی ونس قرار است روز سه شنبه واشنگتن را به قصد اسلام آباد ترک کند.

در همین حال، تلویزیون دولتی ایران گزارش رسانه ها مبنی بر سفر هیات ایرانی به اسلام آباد برای انجام مذاکرات با امریکایی ها را رد کرد و گفت تا هنوز هیچ هیات ایرانی عازم اسلام آباد نشده است.

از سوی هم، یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان از ایران خواست تا "مذاکرات سازنده" را با امریکایی ها انجام دهد و افزود: "ایران اکنون باید این پیشنهاد [امریکایی ها] را به خاطر مردم خود بپذیرد."