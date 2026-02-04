دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، از تمایل ایران به مذاکرات با واشنگتن خبر داده و گفته است که مذاکرات با ایران این هفته انجام می‌شود، اما به گفتۀ وی باید دید که واقعاً در این مذاکرات اتفاقی خواهد افتاد یا نه.

ترمپ روز سه شنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت: "در حال حاضر، با آنان صحبت می‌کنیم، با ایران صحبت می‌کنیم. اگر چیزی حاصل کرده بتوانیم بسیار عالی خواهد بود، و اگر نتوانیم، احتمالاً چیزهای بدی رخ خواهد داد.

رییس جمهور ترمپ گفت که ایران در گذشته نیز چنین فرصتی داشت و به گفتۀ وی زمانی که مذاکرات نتیجه نداد، عملیات "چکش نیمه‌شب" بر تاسیسات هسته‌ای آن کشور انجام شد. او گفت که فکر نمی‌کند مقام‌های ایران بخواهند اتفاق مشابه رخ داده و حملات بر تاسیسات هسته‌ای آن کشور تکرار شود.

در آستانۀ مذاکرات احتمالی میان تهران و واشنگتن، استیف ویتکاف، فرستادۀ ویژۀ رییس جمهور ایالات متحده در امور ماموریت‌های صلح، روز سه شنبه با بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، دیدار کرد.

بر اساس بیانیۀ دفتر صدارت اسراییل، نتنیاهو در این دیدار به ویتکاف گفته است که ایران بارها نشان داده است که "نمی‌توان به پابندی آن به تعهداتش اعتماد کرد".

این در حالی است که روز سه شنبه یک طیارۀ بی‌سرنشین (درون) ایرانی از نوع شاهد-۱۳۹ که به کشتی طیاره‌بردار ابراهام لینکن قوای بحری امریکا در بحیرۀ عرب نزدیک شده بود، توسط جنگندۀ اف-۳۵ نظامیان امریکایی سرنگون شد.

فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) گفته است که این درون ایرانی "با نیت نامشخص و به گونۀ تهاجمی" به کشتی طیاره‌بردار امریکایی نزدیک شده بود.

رییس جمهور ترمپ تهدید کرده است که اگر ایران کشتار متعرضان ضد حکومتی را متوقف نکرده و از جاه‌طلبی هسته‌ای دست نکشد، ضربۀ شدیدی خواهد خورد. بر اساس گزارش‌ها در جریان سرکوب تظاهرات اخیر، هزاران معترض در سرتاسر ایران کشته اند.

در همین حال، سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانۀ خود اعلام کرده است که وضعیت حقوق بشر در ایران در پی موج گستردۀ اعدام‌ها، سرکوب مرگبار خیزش سراسری و افزایش بازداشت‌های گسترده در سال‌های ۲۰۲۵ و آغاز ۲۰۲۶ وارد مرحلۀ بحرانی‌تر شده و نیروهای حکومتی در نقاط مختلف کشور از نیروی مرگبار علیه معترضان و حتا رهگذران استفاده کرده‌اند.

دیدبان حقوق بشر همچنین اعلام کرده است که مقام‌های ایرانی در سال ۲۰۲۵ شمار اعدام‌هایی را اجرا کردند که از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون بی‌سابقه بوده است. بر اساس آمار ارایه‌شده، بیش از دو هزار نفر در سال گذشته در ایران اعدام شده‌اند که بیش از نیمی از این اعدام‌ها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.