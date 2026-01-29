پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحدهٔ امریکا، می‌گوید که واشنگتن رژیم اسلام‌گرای ایران را زیر فشار گرفته است تا به جای تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای "معامله" کند، زیرا رژیم ایران با کشتی‌های جنگی ایالات متحده که اخیراً به منطقه اعزام شده است، روبروست.

زمانیکه رییس جمهور دونالد ترمپ روز پنجشنبه در جلسهٔ کابینهٔ حکومت ایالات متحده از هگسیت خواست که در مورد کشتی‌های جنگی اعزام شده به شرق میانه معلومات بدهد، هگسیت گفت که وزارت جنگ تلاش می‌کند تا رژیم ایران برای تن دادن به معامله با فشار روبرو شود.

هگسیت گفت: "آنان نباید در پی کسب قابلیت‌های هسته‌ای باشند. ما آمادهٔ انجام هر آنچه استیم که این رییس جمهور [ترمپ] از وزارت جنگ انتظار دارد."

رییس جمهور ترمپ روز چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی نگاشت که "یک نیروی بزرگ بحری" که به جانب ایران در حرکت است، آماده است در پاسخ به سرکوب بی‌رحمانۀ اعتراضات ضد حکومت توسط رژیم ایران" با سرعت و در صورت نیاز با شدت" اقدام کند.

گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند که در جریان سرکوب بی‌رحمانهٔ تظاهرات در ایران که از ۲۸ دسمبر به اینسو ادارمه دارد، هزاران معترض ضد حکومتی کشته شده اند.

رییس جمهور ایالات متحده همچنان گفته است که خواسته‌های او فراتر از رفتار رژیم ایران با معترضان است. او گفت: "امیدوارم ایران به سرعت (به میز مذاکره بیاید) و در مورد یک توافق عادلانه و منصفانه - بدون سلاح هسته‌ای - که برای همه طرف‌ها خوب باشد، مذاکره کند."

در همین حال، وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا از رژیم ایران خواسته است که فوراً اعدام برنامه‌ریزی‌شدۀ صالح محمدی، جوان ۱۹ سالۀ قهرمان کشتی و همه افرادی را متوقف کند که به دلیل مطالبۀ حقوق اساسی شان به اعدام محکوم شده‌اند.

این وزارت روز پنجشنبه (۲۹ جنوری) در پستی در حساب کاربری فارسی خود نوشت که ایالات متحده از گزارش‌ها به خاطر اعدام قریب‌الوقوع محمدی "عمیقاً نگران" است. در این پست عکسی از محمدی با پیراهن کشتی نشر شده است که در پس منظر آن عکس تظاهرات ضد رژیم و طناب دار قرار دارد. مشخص نیست که محمدی در کجا و چه زمانی بازداشت شده است. در این پست آمده است که رژیم ایران "جوانان را قتل‌عام و آینده ایران را ویران می‌کند."

در پست دیگری در این حساب کاربری وزارت خارجۀ امریکا، روز چهارشنبه، به حکم اعدام دو جوان دیگر ایرانی اشاره شده است؛ شروین باقریان جبلی، ۱۸ ساله از اصفهان، که مجبور شد به جنایتی اعتراف کند که مرتکب نشده بود و اکنون با خطر اعدام روبه‌رو است و امیرحسین قادرزاده ۱۹ ساله، که پیش از ناپدید شدن، توسط ماموران رژیم در رشت برهنه و مورد تحقیر و بازرسی قرار گرفت.

در این پست نگاشته شده است که ایالات متحده ناظر وضعیت است و آن گونه که رییس جمهور دونالد ترمپ، هشدار داده است، اگر رژیم ایران به اعدام بیشتر مخالفان جوان ادامه دهد، ایالات متحده اقدام قاطع را علیه رژیم روی دست خواهد گرفت.

وزارت خارجۀ امریکا روز پنجشنبه در پست دیگری به یکی از جنبه‌های سرکوب رژیم اشاره کرد: "ربودن معترضان زخمی از شفاخانه‌ها و آزار و اذیت خانواده‌هایی که به دنبال عزیزانشان بودند.

در این پست آمده است:"این‌ها همان نوع جنایاتی هستند که در فیلم‌های ترسناک می‌بینید. و در واقع، دقیقاً همین است: رژیم جمهوری اسلامی ایران عملاً وحشتی غیرقابل وصف را بر مردم ایران تحمیل کرده است. آن‌ها معترضان مسالمت‌آمیز و بی‌سلاح را در خیابان‌ها به گلوله می‌بندند، شفاخانه ها را به میدان شکار تبدیل می‌کنند و خانواده‌های عزادار را مجبور می‌کنند تا فقط برای بازپس‌گیری اجساد عزیزانشان، باج بپردازند. هیچ دولت متمدنی چنین رفتاری ندارد. این قانون و نظم نیست، این ترور دولتی است."