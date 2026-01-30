دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، میگوید که همزمان با اعزام نیرو و تجهیزات بیشتر نظامی در منطقه در روزهای اخیر، دو خواست خود را به رژیم ایران رسانده است که شامل دست برداشتن تهران از جاهطلبی هستهای و توقف کشتار معترضان توسط حاکمان مستبد ایران است.
رییس جمهور ترمپ روز پنجشنبه هنگام شرکت در مراسمی در مرکز ترمپ کنیدی، در صحبت با خبرنگاران، در پاسخ به این پرسش که آیا در روزهای اخیر کدام بحثی با رژیم ایران داشته و یا هم در نظر دارد که چنین بحثی داشته باشد، گفت: "داشته ام و در نظر دارم، بلی.
ترمپ در مورد طرح خواستهایش در گفتگوها با رژیم ایران گفت: "شماره یک، نه به [قابلیت] هستهای. و شماره دو، کشتار معترضان را متوقف کنید. آنان هزاران نفر [معترض] را میکشند. من دو هفته پیش اعدام ۸۳۷ نفر را مانع شدم، اما آنان میخواهند که کاری را انجام دهند.
یکروز پیش از این، رییس جمهور ترمپ در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت که "یک نیروی بزرگ بحری" را به آبهای نزدیک ایران اعزام کرده است و هشدار داد که این نیروها آمادۀ حمله اند، مگر اینکه رژیم ایران فوراً در مورد معاملهای در خصوص خواستهای ایالات متحده مذاکره کند.
این کشتیهای جنگی ایالات متحده به رهبری کشتی طیاره بردار ابراهام لینکن قوای بحری امریکا در شرق میانه مستقر شده است.
رسانههای اسراییلی از قول نیروهای دفاعی اسراییل گزارش داده اند که یک کشتی دیگر جنگی امریکایی به نام دلبرت دی بلک که مجهز با سیستم دفاع میزایل است، روز جمعه در بندر ایلات در جنوب اسراییل لنگر انداخت. رسانهها گزارش داده اند که نیروهای دفاعی اسراییل رسیدن این کشتی جنگی را به عنوان حرکت پیش از پلان گذاری توصیف کرده است.
در انکشاف دیگر، وزارت خارجۀ ایالات متحده اعلامیۀ روز پنجشنبه اتحادیۀ اروپایی را استقبال کرد که حاکی از عزم آن اتحادیه برای شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، به صفت سازمان تروریستی است.
ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ در واکنش به نقش مرکزی سپاه پاسداران در حمایت و تمویل تروریزم، این نیروی عمدۀ نظامی رژیم ایران را، به صفت سازمان تروریستی شناسایی کرد.
وزارت خارجۀ ایالات متحده در حساب کاربری فارسی خود در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که "تصمیم اتحادیه اروپا برای برداشتن این گام مهم نیز، تلاشهای بینالمللی برای پاسخگو کردن رژیم ایران و مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده آن، چه در داخل کشور و چه در خارج از آن، را بیش از پیش تقویت میکند.
وزارت خارجۀ ایالات متحده روز پنجشنبه در پستی در شبکههای اجتماعی نگاشت که مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا این هفته "اقدامی برای لغو امتیاز مقامهای ارشد ایرانی و اعضای خانوادههای آنان، برای حضور در ایالات متحده اتخاذ کرد.
این وزارت گفته است که مقامهای ایرانی که "از سرکوب بیرحمانۀ رژیم ایران سود میبرند" سزاوار سود بردن از نظام مهاجرتی ایالات متحده نیستند.
