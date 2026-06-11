ترمپ: مقامات ارشد ایرانی در 'تماس مستقیم' خواستار توقف حملات نیروهای امریکایی شدند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که مقامات ارشد ایرانی مستقیماً با او تماس گرفته و خواهان توقف بمباران نیروهای ایالات متحده براین کشور شده اند.

نیروهای نظامی ایالات متحده در واکنش به سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی اردوی ایالات متحده توسط ایران، دو دور حملات "دفاع از خود" را روزهای سه شنبه و چهار شنبه علیه ایران انجام دادند.

پیت هگسیت،‌ وزیر جنگ ایالات متحده عصر چهارشنبه گفت که نیروهای امریکایی دور دوم حملات دفاعی را علیه چندین هدف در ایران آغاز کرده اند.

هگسیت در شبکهٔ ایکس نگاشت: "فرماندهی مرکزی نیروهای امریکایی (سنتکام) امشب مصروف خواهد بود، زیرا رییس‌جمهور ترمپ گفته است که ما ایران را به‌شدت هدف حمله قرار خواهیم داد و همین کار را هم خواهیم کرد. "

رییس جمهور ترمپ گفت که عملیات روز چهارشنبهٔ نیروهای ایالات متحده شامل پرتاب ۴۹ میزایل توماهاک در کنار جت‌های جنگی بود که سیستم‌های رادار و دفاع هوایی ایران را هدف قرار دادند.

گزارش شده که این حملات حدود ۴۰ مایل بیرون از تهران و در امتداد ساحل جنوب غربی ایران در خلیج فارس انجام شد.

ترمپ هشدار داد که اگر تهران به زودی توافقی را برای پایان دادن به بحران جاری امضا نکند، ایالات متحده آماده تشدید سریع اقدامات نظامی است.

پیش از این دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا با متهم کردن ایران به بن بست کشاندن مذاکرات با واشنگتن و سقوط دادن یک هلیکوپتر "گرانبهای" امریکایی، گفته بود که ایالات متحده قرار است "بسیار شدید" به ایران حمله کند.

رییس جمهور ترمپ همچنین گفته بود که ایران برای رسیدن به یک توافق، وقت زیاد را تلف کرده و اکنون باید بهای آن را بپردازد.