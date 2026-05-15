دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز جمعه ۱۵ می سفر دو روزه‌اش را به چین پایان داد، سفری که در آن مسایل عمدۀ دو جانبه از تجارت گرفته تا موضوعات عمدۀ جهانی چون جنگ ایران و مسلۀ تایوان میان رهبران دو کشور به بحث گرفته شد.

رییس جمهور ترمپ روز جمعه در ضیافتی به میزبانی شی جینپینگ، رییس جمهور چین، گفت که با همتای چینی‌اش در مورد دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای و باز بودن تنگۀ هرمز نظر مشابهی دارند. او افزود که کاسۀ صبرش در مورد ایران در حال لبریز شدن است.

آقای ترمپ با اشاره به رییس جمهور شی گفت: "ما مشکلات مختلف زیادی را حل کردیم که دیگران قادر به حل آن نبودند."

هرچند رییس جمهور شی به شرح جزییات گفتگوهایش با رییس جمهور ترمپ در مورد ایران نپرداخت، وزارت خارجۀ چین با نشر بیانیۀ صریح نسبت به جنگ ایران ابراز سرخوردگی کرده است. در بیانیه آمده است: "این جنگ، که هرگز نباید رخ می‌داد، هیچ دلیلی برای ادامه ندارد."

رییس جمهور ترمپ در آخرین مصاحبه که در حاشیۀ سفرش به چین با شبکۀ خبری فاکس داشت، بدون اینکه به مسایل عمدۀ اختلافی اشاره کند، به شرح دستآوردهای تجارتی سفرش پرداخت و از توافقات در زمینۀ فروش محصولات زراعتی ایالات متحده به چین، فروش طیاره‌های ساخت امریکا به چین، خریداری نفت از ایالات متحده و شماری دیگر از قراردادها اشاره کرد و از رهگذر اقتصادی و تجارتی، سفرش را به چین پردستآورد خواند.

اما مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده که رییس جمهور ترمپ را در این سفر همراهی می‌کند در مصاحبه‌ای با شبکۀ خبری ان‌بی‌سی گفت که بیجینگ خواستار الحاق تایوان به چین است تا این جزیره یا به میل خود و داوطلبانه از طریق همه پرسی یا رای یا هم به زور به چین ملحق شود.

با این حال، آقای روبیو هشدار داد که اجبار به انجام چنین چیزی اشتباه هولناکی است که پیامدهای ناگوار آن متوجه تمام جهان خواهد بود. روبیو گفت که ایالات متحده به خاطری، موضع خود را در قبال تایوان تغییر نمی‌دهد، که نمی‌خواهد چنین اخلالی رخ دهد.

ریاست جمهوری چین به تسلیح تایوان از سوی ایالات متحده، به عنوان مهمترین موضوع در روابط واشنگتن و بیجینگ اشاره کرده است. چین مصرانه در تلاش ملحق کردن تایوان به عنوان بخشی از قلمرو خود است و تاکید دارد که در صورت نیاز، برای رسیدن به این هدف به زور نیز متوسل خواهد شد.

وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا گفت که هرگونه تغییر در وضعیت موجود روابط میان ایالات متحده و چین برای دو کشور بد خواهد بود. او افزود که یکی از مسایلی که چین مطرح می‌کند و ایالات متحده نیز با آن موافق است، "ثبات استراتیژیک" در روابط واشنگتن و بیجینگ است، روابط سازنده‌ای که به گفتۀ روبیو سوتفاهم‌هایی وجود نداشته باشد که منجر به مناقشۀ گسترده‌ شود. او تاکید کرد که هرگونه اجبار برای تغییر وضعیت موجود، در روابط امریکا و چین، مشکل زا خواهد بود.

رییس جمهور دونالد ترمپ در سفر رسمی‌اش به چین که نخستین سفر وی به آن کشور از سال ۲۰۱۷ به اینسو است، از همتای چینی‌اش دعوت کرد که به تاریخ ۲۴ سپتمبر به واشنگتن سفر کند. ترمپ گفت: "ما مشتاقانه منتظر این سفر استیم."