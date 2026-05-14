دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در ضیافت شام امروز پنجشنبه (۱۴ می) در بیجینگ گفت که رابطه میان مردم امریکا و چین، یکی از "سرنوشت‌ساز ترین روابط در تاریخ جهان" است.

رییس جمهور ترمپ در سخنرانی‌هایش بیشتر بر پیشینۀ تاریخی روابط ایالات متحده و چین پرداخت. او همچنان ملاقات‌های هیات امریکایی را با همتایان چینی شان سازنده و مثبت توصیف کرد.

متن کامل سخنرانی رییس جمهور ترمپ را در ضیافت شام که در تالار بزرگ خلق چین به میزبانی رییس جمهور شی جینپینگ برگزار شده بود، در این‌جا دنبال کنید:

"بسیار زیاد تشکر. این افتخار بزرگی است. امروز روز فوق‌العادۀ بود و به گونۀ ویژه می‌خواهم از شی جینپینگ رییس جمهور چین، دوست من، برای این استقبال باشکوه سپاسگزاری کنم. واقعا هم که استقبالی باشکوه و بی‌مانند بود. همچنان از میزبانی گرم و صمیمانۀ ایشان در این سفر تاریخی دولتی تشکری می‌کنم.

امروز گفتگوها و نشست‌های بسیار مثبت و سازنده‌ای با هیات چینی داشتیم و امشب نیز فرصت ارزشمند دیگری است تا در میان دوستان، در بارۀ برخی از موضوعاتی که امروزمطرح شد، صحبت کنیم. موضوعاتی که هم برای ایالات متحده و هم برای چین مفید است. بودن در کنار شما برای من افتخار بزرگی می‌باشد.

روابط میان مردم امریکا و چین به نخستین سال‌های تاسیس امریکا بر می‌گردد. سامویل شاو، نخستین قونسول امریکا در چین، در سال ۱۸۷۵ با نخستین کشتی تجارتی امریکا وارد این سرزمین شد. تاجران چینی نامی برای امریکایی‌ها گذاشته بودند، آنان امریکایی‌ها را "مردم جدید" می‌خواندند.

دو و نیم قرن بعد، آن نخستین ارتباط، به یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌ساز ترین روابط در تاریخ جهان تبدیل شده است.

از همان آغاز، شهروندان دو کشور احساس عمیقی از احترام متقابل را دارا بودند. بنجامین فرانکلین، یکی از بنیانگذاران امریکا، گفته‌های کونفوسیوس [یکی از فیلسوف‌های چین] را در روزنامه‌های دوران استعمار منتشر کرد. امروز نیز مجسمه‌ای که نشان دهندۀ خرد باستانی چین است، بر دیوار محکمۀ عالی ایالات متحده حک شده و ما به آن افتخار می‌کنیم.

این احترام از هر دو جهت وجود داشت. ستایشگران چینی، به مناسبت بزرگداشت از خاطرۀ رییس جمهور جورج واشنگتن، لوحۀ سنگی را هدیه دادند تا در بنای یادبود واشنگتن نصب شود.

این کتیبه، سخنان یک مقام چینی را در خود جای داده است که این جنرال و دولت‌مرد بزرگ را "قهرمانی در میان مردان" نامیده است.

و در طول قرن‌ها، این احترام متقابل به رابطه‌ای تبدیل شد که منعکس‌کننده استعداد و توانایی عظیم دو ملت ما بود. کارگران چینی به احداث خطوط راه‌آهن کمک کردند که سواحل اقیانوس اطلس ما را به اقیانوس آرام متصل می‌کرد. مسافران امریکایی به چین به گسترش سوادآموزی و طبابت مدرن کمک کردند و به درخواست سفیر چین، رییس جمهور تیودور روزولت، بود که بودجۀ لازم را برای تاسیس ریاست جمهوری فراهم کرد. او در دانشگاه چینگ وا تحصیل کرده است.

به عنوان متحدان جنگ جهانی دوم، رییس جمهور فرانکلین روزولت از مردم شجاع چین یاد می‌کند، آنان همان کسانی بودند که در ایالات متحده با صدای بلند تشویق و سخنرانی می‌کردند، و همه عاشق حرف‌های او بودند، همانطور که بسیاری از چینی‌های امروزی در امریکا، عاشق بسکتبال، پتلون کوبای آبی، رستوران‌های چینی اند، تعدادشان از پنج زنجیرۀ بزرگ غذاهای آماده در ایالات متحده، روی هم رفته، بیشتر است. این یک جمله بسیار بزرگ است.

این پیوند تجارتی و احترام که به ۲۵۰ سال پیش برمی‌گردد، پایه و اساس آینده‌ای است که به نفع هر دو ملت ماست. مردم امریکا و چین مشترکاتی زیادی دارند. ما به سخت‌کوشی ارزش قایل استیم، برای شجاعت و موفقیت ارزش می‌دهیم. ما خانواده‌های خود را دوست داریم و کشورهای خود را دوست داریم. ما با هم این فرصت را داریم که بر پایۀ این ارزش‌ها، آینده‌ای سرشار از رفاه، همکاری، شادی و صلح بیشتر برای فرزندان خود بسازیم. ما فرزندان خود را دوست داریم. این منطقه و جهان، با ما دو نفر، متحد و در کنار هم، جهان ویژه می‌باشد.

یکبار دیگر، رییس جمهور شی، به خاطر این پذیرایی زیبا تشکری می‌کنم. امشب این افتخار را داریم که از شما و بانو پینگ، دعوت کنم تا در ۲۴ سپتمبر به قصرسفید سفر کنید. مشتاق دیدار شما استم.

و اکنون می‌خواهم جام خود را به افتخار روابط غنی و پایدار میان مردم امریکا و چین، بلند کنم.

این رابطه بسیار ویژه است و بار دیگر از شما تشکری می‌کنم. این یک دورۀ فوق‌العاده بوده است. تشکر. رییس جمهور شی.