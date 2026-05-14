قصر سفید: ترمپ و شی در مورد باز ماندن تنگه هرمز به توافق رسیدند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می گوید که در ملاقات امروز با شی جین پینگ، همتای چینی اش، شی همکاری بیجینگ را در رسیدن امریکا و ایران به یک توافق پیشنهاد کرد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، پس از ملاقات با همتای چینی اش در مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفت که شی جین پینگ خواستار ایجاد یک توافق بین امریکا و ایران است و او همچنان کمک و همکاری چین را در این قسمت به امریکا پیشنهاد کرده است.

همانگونه که انتظار می رفت، موضوع ایران و تنگه هرمز در نخستین روز اجلاس سران امریکا و چین به بحث گرفته شد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده که دونالد ترمپ را در سفر به چین همراهی می کند، امروز گفت که رییس جمهور ایالات متحده در دیدارش با رییس جمهور چین، موضوع ایران را با طرف چینی مطرح کرد چون به گفته او، این یک موضوع مهم است.

قصر سفید نیز با نشر خبر نامه ای اعلام کرد که رییس جمهور ترمپ و شی جین پینگ، همتای چینی اش توافق کردند که تنگه هرمز باید به خاطر جریان آزاد منابع انرژی، باز بماند.

قصر سفید گفت: "رییس جمهور شی همچنان مخالفت چین را با نظامی سازی تنگه [هرمز] و هر گونه تلاش به خاطر جمع آوری حق العبور در بدل استفاده از [تنگه هرمز] ابراز کرد."

سران امریکا و چین در دیدار امروز شان همچنان به توافق رسیدند که ایران نباید به سلاح هسته ای دست یابد.

چین یکی از مشتریان بزرگ نفت ایران است، و شی جین پینگ به هدف کاهش وابستگی کشورش به تنگه هرمز به خاطر وارد کردن نفت، در مورد افزایش خریداری نفت از امریکا نیز ابراز علاقمندی کرد.

وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که واشنگتن در مورد تنگه هرمز، با بیجینگ هم نظر است. او هنگام سفر به سوی بیجینگ در مصاحبه با شبکه خبری فاکس خواستار اقدامات بیشتر چین در برابر ایران شد.

روبیو گفت: "در اواخر هفته جاری زمانیکه در ملل متحد قطعنامه ای برای محکوم کردن ایران به خاطر اقدامات اش در تنگه هرمز مطرح می شود، چین این فرصت را خواهد داشت تا ایران را محکوم کند."

او در مسیر رفتن به چین همچنان ابراز امیداوری کرد تا دونالد ترمپ در ملاقات با رییس جمهور چین او را ترغیب کند که نقش به گفته او "فعال تر" در اعمال فشار بر ایران بازی کند.

در همین حال، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران که برای اشتراک در نشست وزرای خارجه کشور های عضو سازمان بریکس به دهلی جدید رفته است، خواستار واکنش جامعه جهانی در پیوند به آنچه او اقدامات علیه ایران خواند، شد.

عراقچی گفت: "ایران از کشور های عضو بریکس و همه اعضای مسؤول جامعه جهانی می خواهد که نقض قوانین بین المللی توسط ایالات متحده و اسراییل، از جمله تجاوز غیر قانونی آنها علیه ایران را صریحاً محکوم کنند."

در همین حال، اسکات بیسنت، وزیر مالیه ایالات متحده که همراه با دونالد ترمپ در چین است، امروز گفت که بازگشایی تنگه هرمز به نفع چین بوده و افزود که به باور او، بیجینگ برای بازگشایی این تنگه هر چه در توان دارد، انجام خواهد داد.

