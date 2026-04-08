دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا ساعاتی پس از اعلام آتشبس دو هفتهای با ایران، در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل این روز را "روز بزرگ برای صلح جهانی" توصیف کرد.
رییس جمهور ترمپ در نخستین دقایق روز چهارشنبه هشتم اپریل در این پست نگاشت: "ایران میخواهد این اتفاق بیفتد، کاسۀ صبر آنان لبریز شده است! بقیه هم به همین ترتیب!"
ترمپ در ادامۀ این پست نگاشته است: "ایالات متحدۀ امریکا در رفع ترافیک ایجاد شده در تنگۀ هرمز کمک خواهد کرد. اقدامات مثبت زیادی در راه خواهد بود! پولهای کلانی به دست میآید. ایران میتواند روند بازسازی را آغاز کند."
رییس جمهور ایالات متحده همچنین نگاشته است: "ما همه انواع تدارکات را بارگیری خواهیم کرد و فقط "منتظر خواهیم ماند" تا مطمین شویم که همه چیز خوب پیش میرود. مطمینم که چنین خواهد شد."
رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا همچنین گفته است که درست همانگونه که در ایالات متحده تجربه میشود، این میتواند "عصر طلایی شرق میانه" باشد.
ساعاتی پیشتر از این، ترمپ از تعلیق موقت حملات نظامی علیه رژیم ایران به مدت دو هفته خبرداده و آن را گامی در راستای دستیابی به صلح دراز مدت در منطقه عنوان کرد.
او گفت که این تصمیم آتشبس دوهفتهای، پس از گفتگو با شهباز شریف، صدر اعظم و عاصم منیر، لوی درستیز عمومی قوای مسلح پاکستان اتخاذ شده است. ترمپ در پستی در شبکۀ تروت سوشیل نگاشت: "من با تعلیق بمباران و حمله به ایران به مدت دو هفته موافقت میکنم. این یک آتشبس دو طرفه خواهد بود!"
دونالد ترمپ، پیش از این به رژیم ایران هشدار داده بود که تمدن این کشور ممکن تا چند ساعت آینده "نابود" شود.
رییس جمهور امریکا گفته است که "یک پیشنهاد ده مادهای از سوی ایران" دریافت کرده و به این باور است که "این میتواند مبنای قابل قبولی برای مذاکرات باشد."
دونالد ترمپ گفته است: "تقریباً تمامی موارد اختلافی گذشته میان ایالات متحدۀ امریکا و ایران مورد توافق قرار گرفته است، اما این دورۀ دو هفتهای فرصت میدهد تا توافق نهایی تکمیل و عملی شود."
عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران، حدود ۴۰ دقیقه پس از پست رییس جمهور ترمپ، اعلامیهای صادر کرد و گفت: "اگر حملات علیه ایران متوقف شود" نیروهای ایران "عملیات دفاعی خود را متوقف خواهند کرد."
عراقچی افزود: "به مدت دو هفته، عبور مصوون از تنگۀ هرمز از طریق هماهنگی با نیروهای مسلح ایران و با در نظر گرفتن محدودیتهای فنی امکانپذیر خواهد بود."
رژیم ایران در هفتههای اخیر با حمله به چندین کشتی در منطقه و تهدید دیگران با ماینهای بحری، عملاً این مسیر آبی را بسته بود.
دفتر بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، با نشر بیانیهای از آتشبس میان ایالات متحده و ایران استقبال کرد، اما برعکس ادعای مقامهای پاکستانی گفت که آتشبس در لبنان شامل این توافق نمیشود.
در بیانیه آمده است: "اسراییل از این تصمیم رییس جمهور ترمپ حمایت میکند که حملات بر ایران برای دو هفته تعلیق شود، به این شرط که ایران فوراً تنگۀ هرمز را بازگشایی کرده و همه حملات خود را بر امریکا، اسراییل و کشورهای منطقه متوقف کند."
بیانیۀ دفتر صدر اعظم اسراییل همچنان حاکی است که "اسراییل از آن تلاش امریکا حمایت میکند که ایران دیگر تهدید هستهای، میزایلی و تروریستی برای امریکا، اسراییل، همسایگان عرب ایران و جهان نباشد."
به نقل از این بیانیه، ایالات متحده به اسراییل گفته است که در گفتگوهای آینده برای دستیابی به این اهداف که "هدف مشترک امریکا، اسراییل و متحدان منطقهای اسراییل میباشد" متعهد است.
در همین حال، نیروهای دفاعی اسراییل، روز چهارشنبه از تداوم حملات هوایی بر مواضع گروه حزبالله لبنان در جنوب آن کشور و حومۀ جنوبی بیروت خبر داده و به باشندگان غیرنظامی این ساحات خبر داده است که برای حفظ جان شان هرچه عاجل این ساحات را تخلیه کنند.
هرچند، گروه حزبالله لبنان که از سوی ایران حمایت میشود، گفته است که در چارچوب آتشبس موقت میان ایالات متحده و ایران، این گروه نیز حملات خود را بر اسراییل متوقف کرده است.
