عدم دستیابی به توافق؛ ترمپ دستور محاصره تنگه هرمز را صادر کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده لحظات پیش دستور محاصره تنگه هرمز را صادر کرد.

رییس جمهور ترمپ امروز یکشنبه (۱۲ اپریل) با نشر پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشل گفت که نیروی بحری ایالات متحده تنگه هرمز را به روی رفت و آمد "همه کشتی ها" فوراً مسدود می کند.

آقای ترمپ در پیوند به مذاکرات اخیر نمایندگان امریکا و ایران که در اسلام آباد برگزار شد،گفت: "[مذاکرات] به خوبی انجام شد، روی بسیاری نقاط توافق صورت گرفت، اما روی یگانه نقطه که واقعاً مهم بود [یعنی موضوع] هسته ای، توافق نشد."

اظهارات دونالد ترمپ در حالی بیان می شود که ساعاتی پیش جی دی ونس، معاون رییس جمهور امریکا پس از پایان مذاکرات با هیات ایرانی در اسلام آباد گفت که واشنگتن و تهران در این مذاکرات به توافق نرسیدند.

به گفته رییس جمهور ترمپ، ایران مدعی است که به دلیل ماین گذاری تنگه هرمز و ندانستن موقعیت این ماین ها، به رفت و آمد کشتی ها از طریق این آبراه اجازه رفت و آمد را نمی دهد.

دونالد ترمپ این ادعای ایران را "باجگیری جهانی" خواند و گفت: "از رهبران کشور ها، به ویژه [رهبران] ایالات متحده امریکا نمی توان باجگیری کرد."

رییس جمهور ایالات متحده همچنان گفت که به نیروی بحری کشورش دستور داده تا جلو رفت و آمد کشتی هایی را در آب های بین المللی بگیرد که به ایران به خاطر عبور از تنگه هرمز پول پرداخت کرده است.

در پیام دونالد ترمپ آمده است: "به هیچ کسی که حق العبور غیرقانونی بپردازد، اجازه عبور در آب های آزاد داده نخواهد شد."

دونالد ترمپ افزوده است که روند تخریب ماین های را که ایران در تنگه هرمز گذاشته است، آغاز می شود. او هشدار داده است که اگر ایرانیان به نیرو های امریکایی یا کشتی های غیر نظامی شلیک کنند "به جهنم فرستاده خواهند شد."

رییس جمهور ایالات متحده اضافه کرد که"سایر کشور ها" نیز در محاصره تنگه هرمز اشتراک خواهند کرد اما او از این کشور ها نام نبرده است.

آقای ترمپ گفت: "به ایران اجازه داده نخواهد شد تا از این اقدام غیرقانونی باجگیری، سود ببرد."

رییس جمهور امریکا همچنان گفت که نیرو های نظامی کشورش در یک "وقت مناسب" آنچه از ایران باقی مانده را نیز نابود خواهد کرد.

محمد باقر قالیباف، رییس پارلمان ایران که ریاست هیات مذاکراتی کشورش را در اسلام آباد بر عهده داشت، روز یکشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که مذاکره‌ کنندگان امریکایی "در این دور مذاکرات نتوانستند اعتماد هیات ایرانی را جلب کنند."

او گفت: "امریکا منطق و اصول ما را درک کرد و حالا وقت آن است تا تصمیم گیرد که آیا می‌ تواند اعتماد ما را جلب کند یا نه؟"

آتش‌ بس شکننده ‌ای که از هفتم اپریل برقرار شده است، عملیات نظامی مشترک ۳۸ روزه امریکا و اسراییل علیه ایران را متوقف کرد.