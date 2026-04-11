دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در آستانۀ آغاز مذاکرات امریکا – ایران در اسلام‌آباد گفته است که "ما اکنون روند پاک‌سازی تنگۀ هرمز را به عنوان یک اقدام به نفع کشورهای سراسر جهان آغاز می‌کنیم."

رییس جمهور ترمپ با نشر یک پیام در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل با ابراز نارضایتی از برخی کشورها به شمول چین، جاپان، کوریای جنوبی، فرانسه، آلمان و یک تعداد کشورهای دیگر گفته است که این کشورها "جرات و تمایل این‌کار را" ندارند تا خود تنگۀ هرمز را بازگشایی کنند.

رییس جمهور ایالات متحده اذعان داشته است که نفت‌کش‌های "خالی" بسیاری از کشورها "به صوب ایالات متحده" در حرکت اند تا از این کشور "تیل بارگیری" کنند.

دونالد ترمپ در این پیام بار دیگر با انتقاد از آنچه او "رسانه‌های جعلی" می‌خواند گفت که این رسانه ها دوست دارند تا بگویند ایران "برنده است." درحالیکه به گفتۀ رییس جمهور ترمپ، این رژیم "می‌بازد و بزرگ می‌بازد!"

رییس جمهور در این پیام نگاشته است: " نیروی بحری آنان از بین رفته، نیروی هوایی آنان از بین رفته، تجهیزات دفاع‌هوایی آنان وجود ندارد، رادارها از کار افتاده‌اند، کارخانه‌های میزایل و طیاره‌های بی‌سرنشین آنان به همراه خود میزایل‌ها و درون‌ها تا حد زیادی نابود شده‌اند و از همه مهمتر، (رهبران) دیرینه آنان دیگر در میان ما نیستند، الحمدلله! تنها چیزی که آنان از دست داده‌اند این تهدید است که یک کشتی ممکن است به یکی از ماین‌های بحری آنان«برخورد» کند که اتفاقاً هر ۲۸ قایق پخش‌کنندۀ ماین آنان [رژیم ایران] نیز در بستر بحر افتاده‌اند".

پس از آغاز جنگ امریکا و ایران در ۲۸ فبروری، تردد از تنگه هرمز به دلیل حملات و تهدیدهای ایران علیه کشتی های بین المللی متوقف شده بود.

دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، اواخر روز پنجشنبه در دو پست در شبکۀ اجتماعی تروت سوشل، از رژیم ایران انتقاد کرد.

دونالد ترمپ گفت که گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ایرانی‌ها از نفتکش‌هایی که از این تنگه عبور می‌کنند، هزینه دریافت می‌کنند و افزود: "بهتر است که این کار را نکنند و اگر می‌کنند، بهتر است همین اکنون متوقف شوند!"

مسیر آبی استراتیژیک هرمز برای انتقالات تیل و دیگر کالاهای صادراتی از منطقه حیاتی بوده است. حدود ۲۰ در صد مصرف جهانی تیل، حدود ۸۴ در صد نفت خام و ۸۳ در صد گاز طبیعی مایع بازارهای آسیایی از این تنگه عبور می‌کردند.