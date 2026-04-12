ونس بدون دستیابی به توافق با رژیم ایران پاکستان را ترک کرد

جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده، پس از یک نشست طولانی با رهبران ایران، پاکستان را ترک کرد.
ونس گفت که رهبران ایران، شرایط ایالات متحده را برای توافق جهت تحکیمبخشیدن آتشبس موقت در عملیات نظامی ایالات متحده – اسراییل علیه رژیم ایران، نپذیرفتند.
معاون رییس جمهور ترمپ اوایل روز یکشنبه (۱۲ اپریل) به وقت محل در اسلام آباد، به خبرنگاران گفت که ۲۱ ساعت مذاکره پس از آن بدون توافق پایان یافت که جانب ایران "پیشنهاد نهایی و بهترین" ایالات متحده را نپذیرفت.
جی دی ونس، روز شنبه (۱۱ اپریل) به اسلامآباد رسید و رهبری یک تیم مذاکره کنندۀ امریکایی را به عهده داشت که شامل استیف ویتکاف، فرستاده ویژۀ امریکا و جرد کوشنر، مشاور رییس جمهور بود.
ونس گفت: "ما چندین بحث اساسی با ایرانیها داشتهایم. این خبر خوب است. خبر بد این است که ما به توافق نرسیدهایم - و من فکر میکنم این خبر بدی برای ایران است، خیلی بیشتر از اینکه برای ایالات متحده امریکا خبر بدی باشد."
مذاکرهکنندگان امریکایی در مذاکرات سهجانبه با ایرانیها و میانجیگران پاکستانی شرکت کردند که نشاندهندۀ یک گفتوگوی مستقیم نادر بین ایالات متحده و رژیم ایران بود. این رژیم مدتها به عوض مذاکرات مستقیم، بر استفاده از اشخاص ثالث برای انتقال پیامها به طرفهای امریکایی اصرار داشت.
محمد باقر قالیباف، رییس پارلمان ایران، و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، رهبری گروه ایرانی را بر عهده داشتند. هیچکدام پس از پایان مذاکرات، بلافاصله در حسابهای کاربری شبکۀ ایکس خود اظهار نظر نکردند. همچنان حکومت پاکستان هیچ اظهار نظر فوری در مورد نتیجۀ مذاکرات نداشته است.
جی دی ونس به خبرنگاران گفت که جانب امریکایی، ایرانیها را برای "تعهد مثبت مبنی بر اینکه به دنبال سلاح هستهای نخواهند بود و به دنبال ابزارهایی که آنان را قادر میسازد به سرعت به سلاح هستهای دست یابند" تحت فشار قرار داد.
معاون رییس جمهور امریکا در پایان صحبت گفت که او و گروه همراهش، پاکستان را "با یک پیشنهاد بسیار ساده - آخرین و بهترین پیشنهاد ما - ترک میکنند. خواهیم دید که آیا ایرانیها آن را میپذیرند یا نه."
ساعاتی پیش از آن، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، قبل از اینکه قصرسفید را به جانب فلوریدا ترک کند، در مورد مذاکرات پاکستان با خبرنگاران صحبت کرد و گفت: "اینکه به توافق برسیم یا نه، برای من فرقی نمیکند و دلیلش این است که ما پیروز شدهایم."
رییس جمهور ترمپ ارزیابی خود را در مورد حملۀ ۳۸ روزۀ امریکا – اسراییل علیه رژیم ایران باردیگر تکرار کرده گفت که ایالات متحده رژیم ایران را "کاملاً شکست داده است".
دونالد ترمپ سهشنبۀ گذشته این عملیات را متوقف کرد تا فرصتی باشد برای تلاش دیگر جهت مذاکره با بقایای رژیم ایران تا فعالیتهای مخرب خود را متوقف کنند.
رییس جمهور ترمپ همچنان گفت که ایالات متحده پس از آنکه رژیم ایران در اقدام تلافی جویانه، اکثر تردد کشتی ها را از طریق این مسیر آبی مسدود کرد، تنگۀ هرمز را "باز خواهد کرد".
از این گذرگاه آبی به منظور صادرات انرژی شرقمیانه به بازارهای جهانی استفاده میشود.
عبور کشتی جنگی از تنگۀ هرمز
فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده (سنتکام)، در بیانیهای اعلام کرد که (یو اس اس فرانک ای پترسن) و (یو اس اس مایکل مورفی)، دو کشتی جنگی میزایلانداز نیروی بحری ایالات متحده، روز شنبه (۱۱ اپریل)، از تنگۀ هرمز عبور کرده و در خلیج فارس فعالیت داشتهاند.
سنتکام اعلام کرد که این حرکت کشتیهای جنگی بخشی از یک ماموریت گستردهتر برای کسب اطمینان از پاکسازی کامل تنگه از ماینهای بحری است که قبلاً توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، یک گروه تروریستی شناسایی شده توسط ایالات متحده، در آب فرش شده بود.
برد کووپر، فرماندۀ سنتکام گفت: "امروز، ما به روند ایجاد یک گذرگاه جدید آغاز کردیم و این مسیر مصوون را به زودی با صنعت دریانوردی شریک خواهیم ساخت تا جریان آزاد تجارت را تشویق کنیم."
رژیم ایران با حمله و تهدید بر حمله به کشتیهای بینالمللی و درخواست پرداخت حقالعبور کشتیها برای تضمین عبور مصوون، این تنگه را برای هفتهها عملاً مسدود کرده بود. کاهش تردد از طریق این تنگه باعث افزایش شدید قیمت جهانی انرژی شده است.
گروه