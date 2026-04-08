استقبال جهان از برقراری آتش بس بین امریکا و ایران

کشور ها در سراسر شرق میانه و سایر نقاط جهان از اعلام آتش‌ بس دو هفته‌ ای بین ایالات متحده و ایران استقبال کردند.

وزارت خارجه قطر روز چهارشنبه (هشتم اپریل) بر لزوم تقویت آنچه که آن را "گامی اولیه به سوی کاهش تنش" خواند، برای «جلوگیری از گسترش تنش در منطقه» تاکید کرد.

قطر در طول درگیری که از ۲۸ فبروری آغاز شد، با حملات مکرر طیاره های بی سرنشین و میزایل از ایران مواجه بوده است.

عربستان سعودی، یکی دیگر از اهداف مکرر ایران در طول این جنگ، نیز از برقراری آتش ‌بس استقبال کرد. وزارت خارجه این کشور روز چهارشنبه در اعلامیه ‌ای گفت که ریاض از تلاش‌ ها برای دستیابی به توافقی پایدار که "تمام مسایلی را که در دهه‌ های گذشته منجر به بی‌ ثباتی و نا امنی شده است" بررسی کند، حمایت می‌ کند.

این اعلامیه همچنین بر لزوم آزادی کشتی رانی از طریق تنگه هرمز تاکید کرده است.

کویت و اردن نیز با اعلام حمایت شان از این آتش بس، ابراز امیدواری کردند که آتش بس بین امریکا و ایران امنیت و ثبات را برای منطقه به ارمغان بیاورد.

انتونیو گوتیریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که پایان دادن به درگیری‌ ها "برای محافظت از جان غیر نظامیان و کاهش رنج‌ های انسانی یک نیاز فوری بوده" و از پاکستان به خاطر میانجیگری برای برقراری آتش بس سپاسگذاری کرد.

ماو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین هم گفته است که بیجینگ از آتش‌ بس بین امریکا و ایران استقبال می‌ کند و امیدوار است که همه طرف‌ ها بتوانند برای از سرگیری رفت و آمد عادی کشتی ها از طریق تنگه هرمز تلاش کنند.

رهبران فرانسه، ایتالیا، آلمان، بریتانیا، کانادا، دنمارک، هالند و اسپانیا با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند: "هدف اکنون باید مذاکره برای پایان دادن سریع و پایدار جنگ در روز های آینده باشد."