دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحده میگوید که امریکا بهزودی از مشارکتهای نفتی با عراق خبر خواهد داد.
رییس جمهور ترمپ روز سه شنبه در دیدار با علی الزیدی، صدر اعظم عراق در قصر سفید گفت که ایالات متحده معاملات زیاد تجارتی با عراق انجام داده و مقادیر زیاد نفت از عراق صادر خواهد شد.
ترمپ گفت: "عراق به دلیل منابع نفتیاش و عوامل دیگر، ظرفیت بسیار بزرگی دارد، اما بهویژه به خاطر نفتش. ما قراردادهای زیادی امضا خواهیم کرد، فرصتهای شغلی فراوانی برای هر دو کشور ایجاد خواهیم کرد و نفت زیادی استخراج خواهد شد. و این کار را شرکتهای امریکایی انجام میدهند؛ اکنون بیشتر این شرکتها امریکایی اند. آنها نمیخواهند با دیگران تجارت کنند؛ آنها میخواهند با امریکا همکاری کنند، و این موضوع خوبی است."
صدراعظم عراق گفت که نخستین سفر خارجی خود را به امریکا انجام داده زیرا معتقد است که عراق به یک شریک استراتیژیک نیاز دارد تا در مقابله با بار سنگین مشکلات اقتصادی به این کشور کمک کند.
الزیدی گفت که نیروهای امریکایی در مهلت تعیین شده ۳۰ سپتمبر از عراق خارج خواهند شد و به جای آن شرکتهای امریکایی در داخل عراق فعالیت خواهند کرد. او همچنین خواستار "سهم منصفانۀ" عراق در سازمان کشورهای صادر کنندۀ نفت (اوپک) شد.
در همین حال پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحدۀ امریکا در دیدار با علی الزیدی ضمن تاکید بر ضرورت تعمیق همکاری دو جانبه، از وی خواست که گروههای مسلح همسو با ایران را در عراق خلع سلاح کند.
هگسیت روز سه شنبه ۱۴ جولای به صدر اعظم عراق گفت که بغداد برای تقویت همکاری با واشنگتن باید حاکمیت خود را اعمال کند. او گفت که گروههای شبه نظامی طرفدار ایران در بهار امسال مسوول بیش از ۶۰۰ حمله بر نظامیان امریکایی بوده اند.
حکومت زیدی به گروههای مسلح در عراق که واشنگتن آنان را به صفت سازمانهای تروریستی میپندارد، تا ۳۰ سپتمبر مهلت داده است تا خلع سلاح شوند. او این اقدام را برای جلب سرمایهگذاری در عراق حتمی خوانده است.
او همچنان جنگهای گذشتۀ عراق با گروه دولت اسلامی (داعش) اشاره کرد و گفت که این جنگ هزینههای هنگفتی بر عراق وارد کرده و زیربناهای آن کشور را ویران کرده است.
زیدی گفت: "خسارتهای وارده بر عراق از ۴۰۰ میلیارد دالر فراتر رفته است و تا به امروز خانههای برخی از عراقیها ویران بوده و در کمپها زندگی میکنند. من طرحی برای بازگرداندن آنان به خانههایشان دارم و از اینرو خواستار سهم عادلانۀ عراق در اوپک استم."
علی الزیدی تاجری که پیشینۀ سیاسی ندارد، پس از بنبست پارلمانی عراق، به عنوان نامزد مورد اجماع برای سمت صدارت در آن کشور انتخاب شد. سفر یک هفتهای الزیدی به واشنگتن دیسی، نخستین سفر خارجی وی پس از احراز کرسی صدارت است.
رییس جمهور ترمپ از الزیدی به شدت حمایت کرده و انتخاب او را به صفت صدر اعظم عراق، فصل جدید و فوق العاده در روابط واشنگتن و بغداد خوانده است.
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