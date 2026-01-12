ترمپ به کیوبا: پیش از آنکه بسیار دیر شود با امریکا معامله کنید

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، کیوبا را ترغیب کرده است تا "پیش از آنکه بسیار دیر شود" با ایالات متحده "معامله کند" و نیز گفته است که دیگر نفت و پول ونزویلا به کیوبا جریان نمی‌یابد.

رییس جمهور ترمپ روز یکشنبه در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت که کیوبا به مقادیر زیاد نفت و پول ونزویلا متکی بود و امنیت را برای "دو دیکتاتور پیشین ونزویلا" فراهم می‌کرد.

ترمپ با اشاره به عملیات اخیر نظامیان امریکایی که منجر به دستگیری نیکولاس مادورو، دیکتاتور ونزویلا شد، نگاشته است: "اما بیش از این نه! اکثر آن کیوبایی‌ها مرده اند."

رییس جمهور ترمپ تاکید کرد: "دیگر هیچ نفت یا پول به کیوبا نخواهد رفت – صفر! قویاً توصیه می‌کنم که آنان [کیوبا] معامله‌ای بکنند، پیش از آنکه بسیار دیر شود."

زمانیکه یکی از خبرنگاران از رییس جمهور ایالات متحده پرسید که خواستار چگونه معامله‌ای است، ترمپ گفت: "به زودی خواهید یافت. ما با کیوبا سرگرم گفتگو استیم و شما به زودی درخواهید یافت."

پس از دستگیری مادورو به تاریخ سوم جنوری، ترمپ روز یکشنبه گذشته به خبرنگاران گفت که "به نظر می‌رسد کیوبا آمادۀ سقوط است".

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، هفتۀ گذشته گفت که در پی عملیات ایالات متحده در ونزویلا، رهبران کیوبا باید نگران باشند.

روبیو گفت: "در برخی موارد، یکی از بزرگترین مشکلات ونزویلایی‌ها این است که آنان باید استقلال شان را از کیوبا اعلام کنند. از رهگذر امنیتی، آنان [کیوبا] تلاش کرده اند تا اساساً آن [ونزویلا] را مستعمره گیرند. بنابراین، بلی، ببینید، اگر من در هاوانا زندگی می‌‌کردم و در حکومت می‌بودم، کم از کم اندکی نگران می‌شدم."

ایالات متحده از دیرزمان تحریم‌های شدید اقتصادی را بر حکومت کمونیستی کیوبا اعمال و تجارت، سفر و مراودات مالی آن کشور را محدود کرده است. در سال ۲۰۲۵، حکومت ترمپ کیوبا را به صفت "کشور حامی تروریزم" تعیین کرد.

قصر سفید در یک برگۀ معلوماتی در مورد سیاست ترمپ در قبال کیوبا که در ماه جون نشر شد، گفته است: "مردم کیوبا مدت‌ها است که زیر سلطۀ رژیم کمونیستی رنج می‌برند، رژیمی که آرزوهای مشروع آنان را برای آزادی و رفاه سرکوب می‌کند، مخالفان را خودسرانه بازداشت کرده و زندانیان سیاسی را در شرایط غیرانسانی نگه می‌دارد."