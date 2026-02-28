رییس جمهور ترمپ لینک مطلب کامل صدای امریکا از ترجمه کامل سخنانش را بازنشر کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، لینک مطلب کامل صدای امریکا از ترجمۀ مکمل سخنرانی اش را در حساب کابری خود در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل بازنشر کرد.

دونالد ترمپ صبح روز شنبه ۲۸ فبروری با نشر سخنرانی اش در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل، از آغاز حملات بر ایران خبر داده گفت که نیروهای نظامی ایالات متحده "عملیات بزرگ جنگی را در ایران آغاز کردند."

ایالات متحده و اسراییل اعلام کردند که روز شنبه حمله‌ای با عنوان "عملیات عظیم" علیه ایران آغاز کرده‌اند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور، عملیات جنگی بزرگی را علیه رژیم تایید کرد و از ایرانیان خواست که "حکومت خود را به دست بگیرند."