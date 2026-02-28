امارات متحده عربی از رهگیری موفقیت‌آمیز موج دوم میزایل ایرانی خبر داد. وزارت دفاع امارات متحدۀ عربی اعلام کرد که سیستم دفاع هوایی امارات متحده عربی با موفقیت موج جدیدی از میزایل‌های ایرانی را که به سمت این کشور شلیک شده بود رهگیری کرده است.

اعلامیۀ وزارت دفاع امارات متحدۀ عربی که در شبکۀ اجتماعی ایکس به نشر رسیده حاکیست که "میزایل‌ها به طور مؤثر دفع شدند و هیچ خسارتی گزارش نشده است."

وزارت دفاع امارات آمادگی خود را برای مقابله با هرگونه تهدید تایید کرد و اظهار داشت که تمام اقدامات لازم را برای مقابله قاطع با هر چیزی که قصد تضعیف امنیت و ثبات این کشو را داشته باشد، انجام می‌دهد."

این وزارتخانه تاکید کرد که مصوونیت شهروندان، ساکنان و بازدیدکنندگان اولویت اصلی است که نمی‌توان آن را به خطر انداخت.

وزارت دفاع امارات متحدۀ عربی اظهار داشت که قطعاتی از میزایل‌های رهگیری شده در مناطق مختلف ابوظبی، از جمله جزیره سعدیات، شهر خلیفه، بنی یاس، شهر محمد بن زاید و الفلاح سقوط کرده است.

به گفتۀ این وزارتخانه "در این مکان‌ها هیچ کسی آسیبی ندیده است." این وزارتخانه تأکید کرد که این حمله نقض آشکار حاکمیت ملی و قوانین بین‌المللی است و حق کامل خود را برای اتخاذ تمام اقدامات لازم برای محافظت از قلمرو و شهروندان خود و تضمین حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات خود محفوظ می‌دارد.

وزارت دفاع امارات متحدۀ عربی از عموم مردم خواسته است تا اطلاعات را از منابع رسمی این کشور دریافت کنند و از انتشار شایعات یا اطلاعات غیرموثق خودداری کنند.

اعلامیۀ سفارت‌خانه‌های امریکا

سفارت ایالات متحدۀ امریکا در بحرین اعلام کرد که پس از حمله میزایلی ایران به منامه، روز یکشنبه تعطیل خواهد بود.

سفارتخانه‌های ایالات متحده در قطر، امارات متحده عربی. سفارتخانه‌های امریکا در امارات، قطر و کویت از کارمندان خود خواستند که در محل خود پناه بگیرند.

هیات نمایندگی امریکا در عربستان سعودی به کارمندان خود توصیه کرده است که احتیاط بیشتری به خرج دهند و سفرهای غیرضروری به هرگونه تاسیسات نظامی در منطقه را محدود سازند.

در این اعلامیه به شهروندان امریکایی ساکن در عربستان سعودی نیز توصیه شده است که همین کار را انجام دهند.