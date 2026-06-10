اوکراین تاسیسات انرژی و صنایع نظامی روسیه را هدف قرار داد

اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته چندین حمله دوربرد را به اهدافی در عمق خاک روسیه انجام داده است. کیف هدف این حملات را افزایش هزینههای جنگ برای کریملین از طریق هدف قرار دادن تاسیسات انرژی و صنایع نظامی روسیه خوانده است.
ولادیمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین روز چهارشنبه گفت که نیروهای اوکراینی چندین مرکز نظامی و زیرساختهای انرژی روسیه، از جمله یک کارخانهٔ نظامی در شهر چیبوکساری را هدف قرار داده است. به گفتهٔ زیلینسکی این کارخانه که در ۹۰۰ کیلومتری از خط مقدم جبهه فاصله دارد، پرزهجات مورد نیاز برای طیارههای بیسرنشین و میزایلهای روسی را تولید میکرد.
وزارت دفاع روسیه با تایید این حملات گفته است که در طول شب ۳۲۶ طیارهٔ بیسرنشین تهاجمی اوکراین را سرنگون کرده است.
زیلینسکی همچنین افزود که نیروهای اوکراینی یک پالایشگاه نفت را در ساحهٔ سمارا اوبلست هدف قرار دادند. مقامهای محلی روسیه تایید کرده اند که چندین تاسیسات صنعتی آسیب دیده و سه نفر زخمی شدهاند. گزارشها از وقوع آتشسوزی گسترده در پالایشگاه سامارا نیز خبر میدهند.
سازمان امنیت اوکراین از هدف قرار دادن تاسیسات نفتی روسیه در منطقهٔ ولادیمیر اوبلست نیز خبر داده اند.
در همین حال نیروهای هوایی اوکراین اعلام کردند که از ۲۰۷ طیارهٔ بیسرنشین روسی، ۱۸۱ فروند آن را سرنگون کرده است. مقامات اوکراینی گفته اند که حملات ۲۴ ساعت گذشته روسیه بر شهرهای اوکراین یک کشته و بیش از ۳۰ زخمی برجا گذاشته است.
با توجه به اینکه خط مقدم جنگ بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر طول دارد و طی سالهای اخیر تغییرات اندکی داشته است، هر دو طرف بیشتر به حملات دوربرد و طیارههای بیسرنشین متکی شدهاند. حملات عمیق و گسترده اوکراین چالشی برای روسیه به شمار میرود.
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