در پی موج تازه حملات طیارههای بیسرنشین اوکراین به خاک روسیه، چندین زیرساخت انرژی این کشور هدف قرار گرفت.
وزارت دفاع اوکراین روز یکشنبه با تایید این خبر اعلام کردند که در این حملات، یک پالایشگاه نفت، یک مرکز انتقال نفت و یک ذخیره مواد سوخت روسیه آسیب دیدهاند .به گفته این وزارت، پالایشگاه نفت ساراتوف، در کنار دریای ولگا، هدف حمله قرار گرفته و در نتیجه آن آتشسوزی گستردهای رخ داده است.
ولادیمیر زیلنسکی، رییسجمهور اوکراین، گفته است که نیروهای این کشور در جریان عملیات شبانه، پالایشگاه ساراتوف را هدف قرار دادهاند؛ تاسیساتی که حدود ۷۰۰ کیلومتر از خط مقدم جنگ فاصله دارد.
با این حال، همه طیارههای بیسرنشین اوکراینی به اهداف خود نرسیدند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که سیستمهای دفاع هوایی این کشور در طول شب ۲۱۶ طیاره بیسرنشین اوکراینی را سرنگون کردهاند.
اوکراین همچنین گفته است که مرکز انتقال نفت لازاروف در منطقه کیروف، در شمالشرق مسکو، را هدف قرار داده است. این تاسیسات بخشی از خط لوله "سورگوت-گورکی-پولوتسک" محسوب میشود که نفت روسیه را از سایبریا به بیلاروس انتقال میدهد.
الکساندر سوکولوف، والی منطقه کیروف، تایید کرده که یک تاسیسات در این منطقه هدف حمله طیارهٔ بیسرنشین قرار گرفته، اما درباره ماهیت آن توضیح بیشتری نداده است.
در منطقه روستوف در جنوب روسیه نیز مقامهای محلی اعلام کردهاند که پس از حمله طیارهٔ های بیسرنشین به یک ذخیرهٔ مواد سوخت در شهر ماتویف کورگان، آتشسوزی بزرگی رخ داده است. این شهر در نزدیکی بخش تحت کنترول روسیه در منطقه دونتسک اوکراین قرار دارد. اوکراین مسوولیت این حمله را نیز بر عهده گرفته است.
همچنین مقامهای مناطق ورونژ و بلگورود، که هر دو با اوکراین هممرز هستند، از وارد شدن خسارات ناشی از حملات خبر دادهاند. به گفته مقامهای روسی، در منطقه بلگورود سه غیرنظامی زخمی شدهاند.
تبادل اتهام بر سر حمله به نیروگاه هستهای زاپوریژیا
در تحولی دیگر، نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که روسیه طی شب گذشته ۲۲۹ طیاره بیسرنشین به سوی اهدافی در اوکراین پرتاب کرده که از این میان، ۲۱۲ طیارهٔ بیسرنشین توسط سیستمهای دافع هوای اوکراین سرنگون شدهاند.
همزمان، روسیه اوکراین را متهم کرده است که یک ترمیمگاه در محوطه نیروگاه هستهای زاپوریژیا را هدف قرار داده است. این نیروگاه که در منطقه تحت اشغال روسیه قرار دارد، بزرگترین نیروگاه هستهای اروپا به شمار میرود.
وزارت امور خارجه اوکراین این اتهام را رد کرده و گفته است که ادعاهای مشابهی که روز گذشته نیز مطرح شده بود، بیاساس است.
در همین حال، آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده است که مفتشین این نهاد مستقر در نیروگاه زاپوریژیا، روز شنبه آثار خسارت ناشی از حمله طیاره بیسرنشین به یک ساختمان توربین را مشاهده کردهاند. این نهاد مشخص نکرده است که طیارههای بیسرنشین متعلق به کدام طرف باعث این خسارت شدهاند.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی افزوده است که با وجود این حادثه، سطح تشعشعات هستهای در نیروگاه زاپوریژیا همچنان در وضعیت عادی قرار دارد.
نیروگاه زاپوریژیا در هفتههای نخست جنگ به تصرف نیروهای روسی درآمد و از آن زمان تاکنون در نزدیکی خطوط مقدم نبرد در جنوب اوکراین قرار دارد.
این نیروگاه از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه در فبروری ۲۰۲۲ بارها هدف حملات قرار گرفته و نگرانیها درباره احتمال وقوع یک حادثه هستهای را افزایش داده است. مسکو و کیف بارها یکدیگر را به هدف قرار دادن این نیروگاه متهم کردهاند.
این حملات اوکراین در حالی صورت میگیرد که روسیه در روزهای اخیر حملات گستردهای را با استفاده از طیارههای بیسرنشین و راکتها بر کیف و شماری از شهرهای دیگر اوکراین انجام داده است.
بخشی از این حملات حتی فراتر از مرزهای اوکراین گسترش یافت و در نتیجه آن یک طیارهٔ بیسرنشین روسی در خاک رومانیا، عضو ناتو و اتحادیه اروپا، سقوط کرد و دو غیرنظامی را زخمی ساخت.
این رویداد با واکنش گسترده مقامهای اروپایی و ناتو مواجه شد و آنان خواستار افزایش فشار بر مسکو و تقویت حمایت از اوکراین شدند.
