استراتیژی جدید امریکا علیه تروریزم؛ تعهد به از بین بردن شاخهٔ خراسان داعش و القاعده

قصر سفید استراتیژی سال ۲۰۲۶ ایالات متحده امریکا برای مبارزه با تروریزم را اعلام کرده است که هدف عمدهٔ آن شناسایی و از بین بردن آن گروههایی خوانده شده است که اراده و توانایی انجام حملات بر امریکاییها را دارند.
در این استراتیژی ۱۶ صفحهای که به تازگی نشر شده، بر امنیت مرزی ایالات متحده، تهدیدهای ناشی از باندهای جرمی، افراطگرایی داخلی و امنیت نیمکرهٔ غربی، تمرکز شده و نیز بر افزایش عملیات نظامی و استخباراتی در برابر تهدیدها در داخل و خارج از ایالات متحده، تاکید شده است.
در بخشی از این استراتیژی، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، گفته است که به باندهای مواد مخدر اجازه داده نخواهد شد که آزادانه در منطقه فعالیت کنند و مواد مخدر، سلاح و یاهم زنان و کودکان را به ایالات متحده قاچاق کنند.
دونالد ترمپ نگاشت: "ما باید از کشور خود در برابر تهاجم محافظت کنیم، نه فقط در برابر مهاجرت بیرویه، بلکه در برابر تهدیدهای فرامرزی مانند تروریزم، مواد مخدر، جاسوسی و قاچاق انسان."
رییس جمهور ترمپ گفته است اگر کسی به امریکاییها آسیب برساند و پلان آسیب رساندن را داشته باشد، ایالات متحده آنان را پیدا کرده و از بین خواهد برد.
مبارزه با تروریزم در افغانستان
باوجود آن که افغانستان در دو دهه حضور نظامی ایالات متحده در آن کشور، در محراق پالیسی مبارزه با تروریزم واشنگتن قرار داشت، در این استراتیژی، مشخصاً در مورد مبارزه با فعالیتهای تروریستی در افغانستان و یا روابط واشنگتن با حکومت طالبان، چیزی گفته نشده است.
با اینحال، از گروههایی چون القاعده و شاخهٔ خراسان داعش که سازمانهای بینالمللی به شمول ملل متحد در مورد حضور و فعالیت آنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند، نام گرفته شده و به شناسایی و از بین بردن این گروهها تعهد شده است.
در بخش دیگر این سند، به تلاشهای حکومت رییس جمهور دونالد ترمپ به خاطر رهایی امریکاییهای گروگان گرفته شده در خارج اشاره شده است. در این مورد نگاشته شده است که "کشورهایی که شهروندان ما را به ناحق بازداشت میکنند، در معرض خطر قرار گرفتن در فهرست "دولتهای حامی بازداشت ناعادلانه" با تمام پیامدهای مرتبط به آن اند و همانطور که رژیمهای ایران و افغانستان میدانند، این عنوانگذاری پیامدهای واقعی" دارد.
در بخش دیگری این سند، به دستگیری طراح حمله انتحاری ۲۶ اگست سال ۲۰۲۱ در میدان هوایی کابل نیز اشاره شده و این اقدام، بخشی از تلاش رییس جمهور ترمپ برای دفاع از امریکاییها در برابر "همه دشمنان، داخلی و خارجی" عنوان شده است.
"بزرگترین خطر"
در استراتیژی سال ۲۰۲۶ ایالات متحدۀ امریکا برای مبارزه با تروریزم، ایران به عنوان بزرگترین خطری شناسایی شده که امریکا را از شرق میانه تهدید میکند.
در این استراتیژی ظرفیتهای هستهای و میزایلی ایران، تهدید مستقیم قلمداد شده و تمویل گروههای نیابتی ایران به شمول حزبالله از سوی تهران، تهدید غیرمستقیم خوانده شده است.
براساس این سند، "اقدامات قاطع رییسجمهور، مانند حمله بر قاسم سلیمانی، طراح اصلی تروریزم ایران، در دوره نخست ریاست جمهور ترمپ، عملیات "چکش نیمه شب" سال گذشته علیه توانمندیهای هستهای ایران، و عملیات "خشم حماسی" علیه ظرفیت نظامی و جاهطلبیهای هستهای ایران" تا زمانی ادامه خواهد داشت که ایران دیگر تهدیدی برای ایالات متحده نباشد.
در این استراتیژی همچنان آمده است که به عنوان بخشی از مبارزه با تروریزم و با درنظر داشت این که آزادی تردد کشتیها تجارتی برای اقتصادی ایالات متحده حیاتی میباشد، اجازه داده نخواهد شد تا آبراه هایی مانند تنگۀ هرمز یا بحیره سرخ از سوی بازیگران دولتی و غیردولتی، گروگان گرفته شود.
علاوه بر این، در این استراتیژی در مورد اخوان المسلمین تاکید شده که فشار بر این گروه ادامه خواهد داشت تا توانایی استخدام دهشت افگنان و تمویل دهشت افگنی در برابر ایالات متحده را نداشته باشد.
