نیازمندی نصف جمعیت افغانستان به کمک؛ ملل متحد به طالبان: به زنان اجازۀ کار بدهید

سازمان ملل متحد گفته است که در سال آیندۀ میلادی نزدیک به ۲۲ میلیون نفر – حدود ۴۵درصد جمعیت – در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز خواهد داشت.

دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) گفته است که افغانستان هنوز هم از رهگذر نیاز به کمک‌های بشری یکی از نیازمندترین کشورها در جهان باقی مانده است.

اوچا گفته است که "آسیب‌پذیری عمیق ساختاری، وخامت مصوونیت غذایی، آسیب‌های متکرر به شمول خشکسالی ناشی از تغییر اقلیم، زلزله‌های پیهم، سیلاب‌ها، برگشت گستردۀ مهاجران، شیوع بیماری‌ها، و خطرات جدی محافظتی به ویژه برای زنان و دختران" از عوامل وضعیت نابسامان بشری در افغانستان است.

اوچا با اشاره به برگشت بیش از ۲.۵ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان در سال روان گفته است که این وضعیت فشار قابل ملاحظه را بر جوامع میزبان، میزان عرضه خدمات و در کل معیشت در افغانستان، اعمال کرده است.

این نهاد ملل متحد گفته است که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان، در سال ۲۰۲۶ میلادی به ۱.۷۲ میلیارد دالر نیاز است که این پول برای تهیه غذا، سرپناه، مراقبت صحی، آب پاک آشامیدنی و کمک نقدی به نیازمندان به مصرف خواهد رسید.

در همین حال، برنامه جهانی غذا در افغانستان در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس، بخشی از مصاحبۀ کارل سکاو، معاون اجرایی این نهاد را با شبکۀ الجزیره نشر کرده است که در آن سکاو از گسترش هشداردهندۀ گرسنگی، عدم مصوونیت غذایی، و سوتغذیه در افغانستان هشدار می‌دهد.

سکاو گفته است: "با فرارسیدن زمستان، برنامۀ جهانی غذا هشدار می‌دهد که سوتغذیۀ زنان و کودکان ممکن افزایش یافته و به سطحی برسد که در سال‌های اخیر دیده نشده است."

از سوی دیگر، ادارۀ زنان سازمان ملل متحد با نشر بیانیه‌ای یکبار دیگر از حکومت طالبان خواسته است که محدودیت‌های وضع شده بر کار زنان در نهادهای امدادرسان به شمول ملل متحد را رفع کند.

طالبان بیش از سه ماه پیش، زنان افغان را از کار در ماموریت‌های امدادرسانی ملل متحد منع کرد، اقدامی که منشی عمومی ملل متحد آن را "احمقانه" خوانده است.

سوزان فرگاسن، نمایندۀ ویژۀ ادارۀ زنان ملل متحد در افغانستان، نیز با اشاره به نیازمندی شدید به غذا، آب پاک آشامیدنی، بهداشت و سرپناه برای میلیون‌ها نفر در افغانستان گفته است: "به هر اندازه که اعمال این محدودیت‌ها [طالبان] به درازا کشیده شود، به همان اندازه خطر بزرگتر متوجه عرضۀ این خدمات نجات‌بخش می‌شود."

فرگاسن زنان را عنصر "لازمی" کار ملل متحد در افغانستان خوانده و حضور شان را برای دسترسی به زنان و دختران نیازمند حتمی عنوان کرده است. فرگاسن گفت: "کمک‌ها به زنان باید توسط زنان توزیع شود."

ادارۀ زنان ملل متحد ضمن ابراز مخالفت با محدودیت‌های طالبان بر کار زنان امدادرسان در افغانستان گفته است که این اقدام "اصول بنیادین ملل متحد برای حقوق بشر و برابری" را نقض کرده و از توانمندی برای پیشبرد مکلفیت این سازمان می‌کاهد.

حکومت طالبان در واکنش به انتقادها نسبت به وضع محدودیت بر کار زنان در سازمان‌های امدادرسان ملل متحد گفته است که این اقدام "مبتنی بر فرهنگ مردم افغانستان" و "در مطابقت با شریعت اسلام" است.