شورای مهاجران ناروی با توجه به حضور مهاجران افغان در شهرهای مختلف ایران، به خاطر مصوونیت و وضعیت بشری این مهاجران ابراز نگرانی کرده گفته است که "بیش از چهار میلیون افغان در ایران در میان آسیب‌پذیرترین افراد اند."

ین ایگلند، رییس شورای مهاجران ناروی، روز جمعه (۲۷ مارچ) در بیانیه‌ای نوشت که "بسیاری از خانواده‌های افغان با از دست‌دادن کارهای غیر رسمی شان در ایران که عمدتا به آن وابسته بودند، منبع درآمد خود را از دست داده اند."

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نیز گفته است که ایران در حال حاضر میزبان بیش از ۴.۴ میلیون افغان است که ۱.۴ میلیون نفر آنان فاقد مدارک قانونی اند.

به گفتۀ ایگلند اکثر افغان‌های باقی‌مانده در ایران "در شهرهایی زندگی می‌کنند که زیر حملات" قرار دارند. بسیاری از افغان‌ها قادر به ترک ایران نیستند، زیرا جایی برای رفتن ندارند یا اجازۀ خروج به آنان داده نمی‌شود."

شورای مهاجران ناروی گفته است که تاکنون بیش از ۳۵ هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشته و بیش از یک میلیون مهاجر دیگر افغان همچنان در معرض خطر اخراج قرار دارند. این شورا همچنان گفته است که افغانستان "توانایی پذیرش " این شمار بزرگ مهاجران عودت کننده را ندارد.

کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان گفته است که از آغاز جنگ امریکا – اسراییل علیه رژیم ایران، بیش از ۳.۲ میلیون نفر در داخل ایران بی‌جا شده اند که عمدتاً از مراکز شهری بزرگ فرار می‌کنند.

سازمان ملل متحد می‌گوید که ناامنی در ایران، قوانین سختگیرانه در پاکستان و بحران‌های مداوم در افغانستان، افغان‌ها را در چرخه‌ای بی‌پایان از آوارگی گرفتار کرده است.

ایالات متحده و اسراییل، عملیات نظامی مشترک خود را علیه رژیم ایران به تاریخ ۲۸ فبروری آغاز کردند.

رسانه‌های امریکایی روز چهارشنبه (۲۵ مارچ) به نقل از مقامات امریکایی که نامشان فاش نشده گزارش دادند که پاکستان یک پیشنهاد ۱۵ ماده‌ای از سوی ایالات متحده را به رهبران ایران تحویل داده است.

این درحالیست که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در تازه ترین اظهارات خود راجع به جنگ علیه رژیم ایران گفته است که رهبران ظاهراً جدید ایران باید "به زودی" و "پیش از آنکه خیلی دیر شود" در مورد توافق با ایالات متحدۀ امریکا برای متوقف کردن فعالیت‌های بدخواهانه خود جدی شوند.