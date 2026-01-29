وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا از رژیم ایران خواسته است که فوراً اعدام برنامه‌ریزی‌شدۀ صالح محمدی، جوان ۱۹ سالۀ قهرمان کشتی و همه افرادی را متوقف کند که به دلیل مطالبۀ حقوق اساسی شان به اعدام محکوم شده‌اند.

این وزارت روز پنجشنبه در پستی در حساب کاربری فارسی خود نوشت که ایالات متحده از گزارش‌ها به خاطر اعدام قریب‌الوقوع محمدی "عمیقاً نگران" است. در این پست عکسی از محمدی با پیراهن کشتی نشر شده است که در پس منظر آن عکس تظاهرات ضد رژیم و طناب دار قرار دارد. مشخص نیست که محمدی در کجا و چه زمانی بازداشت شده است.

در این پست حساب کاربری یو اس ای به فارسی، نگاشته شده است که رژیم ایران "جوانان را قتل‌عام و آینده ایران را ویران می‌کند."

در پست دیگری در این حساب کاربری فارسی وزارت خارجۀ امریکا، روز چهارشنبه، به حکم اعدام دو جوان دیگر ایرانی اشاره شده است؛ شروین باقریان جبلی، ۱۸ ساله از اصفهان، که مجبور شد به جنایتی اعتراف کند که مرتکب نشده بود و اکنون با خطر اعدام روبه‌رو است و امیرحسین قادرزاده ۱۹ ساله، که پیش از ناپدید شدن، توسط ماموران رژیم در رشت برهنه و مورد تحقیر و بازرسی قرار گرفت.

در این پست نگاشته شده است که ایالات متحده ناظر وضعیت است و آن گونه که رییس جمهور دونالد ترمپ، هشدار داده است، اگر رژیم ایران به اعدام بیشتر مخالفان جوان ادامه دهد، ایالات متحده اقدام قاطع را علیه رژیم روی دست خواهد گرفت.

رییس جمهور ترمپ روز چهارشنبه در پستی در رسانه‌های اجتماعی نگاشت که "یک نیروی بزرگ بحری" که به جانب ایران در حرکت است، آماده است در پاسخ به سرکوب بی‌رحمانۀ اعتراضات ضد حکومت توسط رژیم ایران" با سرعت و در صورت نیاز با شدت" اقدام کند.

تظاهرات ضد حکومتی در ایران به تاریخ ۲۸ دسمبر آغاز شد و در پی آن، رژیم ایران به کشتار جمعی هزاران معترض اقدام کرد.

رییس جمهور ایالات متحده در آخرین پست خود در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل خاطرنشان کرد که خواسته‌های او فراتر از رفتار رژیم ایران با معترضان است.

دونالد ترمپ در این پست نوشت: "امیدوارم ایران به سرعت (به میز مذاکره بیاید) و در مورد یک توافق عادلانه و منصفانه - بدون سلاح هسته‌ای - که برای همه طرف‌ها خوب باشد، مذاکره کند."

وزارت خارجۀ امریکا روز پنجشنبه در پست دیگری به یکی از جنبه‌های سرکوب رژیم اشاره کرد: "ربودن معترضان زخمی از شفاخانه‌ها و آزار و اذیت خانواده‌هایی که به دنبال عزیزانشان بودند."

در این پست آمده است:"این‌ها همان نوع جنایاتی هستند که در فیلم‌های ترسناک می‌بینید. و در واقع، دقیقاً همین است: رژیم جمهوری اسلامی ایران عملاً وحشتی غیرقابل وصف را بر مردم ایران تحمیل کرده است. آن‌ها معترضان مسالمت‌آمیز و بی‌سلاح را در خیابان‌ها به گلوله می‌بندند، شفاخانه ها را به میدان شکار تبدیل می‌کنند و خانواده‌های عزادار را مجبور می‌کنند تا فقط برای بازپس‌گیری اجساد عزیزانشان، باج بپردازند. هیچ دولت متمدنی چنین رفتاری ندارد. این قانون و نظم نیست، این ترور دولتی است."