دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، می‌گوید که "یک نیروی بزرگ بحری" که به جانب ایران در حرکت است، آماده است در پاسخ به سرکوب بی‌رحمانۀ اعتراضات ضد حکومت توسط رژیم ایران" با سرعت و در صورت نیاز با شدت" اقدام کند.

رییس جمهور ترمپ در جدی‌ترین هشدار خود به رژیم ایران از زمان آغاز سرکوب در اوایل ماه جنوری، روز چهارشنبه در یک پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل گفت که "نیروی بزرگ بحری به سرعت، با قدرت زیاد، اشتیاق و با هدف به سمت ایران در حرکت است."

رییس جمهور ایالات متحده با اشاره به اینکه نیروی بحری ایالات متحده، به رهبری کشتی طیاره‌بردار ابراهام لینکلن، بزرگ‌تر از نیروی بحریی است که اخیراً به ونزویلا اعزام کرده است، گفت که این نیروی بحری "آماده، مایل و قادر است ماموریت خود را به سرعت و در صورت لزوم با شدت، انجام دهد."

دونالد ترمپ، چندین هفته است که به رژیم ایران هشدار می‌دهد تا کشتار جمعی معترضانی را متوقف کند که اعتراضات را در ۲۸ دسمبر آغاز کردند. ترمپ همچنان گفته است که رژیم ایران را زیر نظر دارد تا ببیند آیا به وعدۀ به گفتۀ رییس جمهور، لغو اعدام‌های برنامه‌ریزی شدۀ صدها مخالف دیگر، عمل می‌کند یا نه.

رییس جمهور ایالات متحده در آخرین پست خود در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل خاطرنشان کرد که خواسته‌های او فراتر از رفتار رژیم ایران با معترضان است.

دونالد ترمپ در این پست نوشت: "امیدوارم ایران به سرعت (به میز مذاکره بیاید) و در مورد یک توافق عادلانه و منصفانه - بدون سلاح هسته‌ای - که برای همه طرف‌ها خوب باشد، مذاکره کند."

دونالد ترمپ، با اشاره به حملۀ نظامی ایالات متحده که ماه جون گذشته دستور آن‌را برای نابودی ساحات توسعه سلاح‌های هسته‌ای ایران صادر کرد، گفت: "زمان در حال گذر است، واقعاً حیاتی است! همانطور که قبلاً به ایران گفتم، توافق کنید! آنان این کار را نکردند و (عملیات چکش نیمه‌شب) رخ داد، تخریب بزرگی برای ایران. حمله بعدی بسیار بدتر خواهد بود! نگذارید این اتفاق دوباره رخ دهد."

دونالد ترمپ، روز سه‌شنبه در یک گردهمایی سیاسی در آیووا گفت که نیروی بحری "همین اکنون به زیبایی به سمت ایران در حرکت است" و ابراز امیدواری کرد که رژیم ایران با ایالات متحده "معامله‌ای" انجام دهد.

وزارت خارجه ایالات متحده، روز سه‌شنبه در اقدام دیگر برای اعمال فشار بر تهران اعلام کرد که ایالات متحده هفتۀ گذشته به همراه ۴۰ کشور در پراگ گرد هم آمده است تا اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را پیش ببرد. قطعنامۀ که براساس آن تحریم‌ها علیه رژیم ایران در سپتمبر گذشته از سر گرفته شد.

تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده امریکا، در بیانیه‌ای گفت که سمپوزیوم پراگ "شامل بحث‌هایی در مورد تهدیدات ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای، میزایل‌های بالستیک و تسلیحات متعارف رژیم ایران بود."

پیگوت افزود: "با توجه به تهدید مداوم رژیم ایران در زمینه گسترش سلاح‌های هسته‌ای و سرکوب بی‌رحمانۀ معترضان ایرانی، ایالات متحده و شرکایش نیاز فوری به ترویج اجرای جهانی [قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد] و اقدامات محدودکنندۀ مرتبط با آن را بر فعالیت‌های گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران تشخیص می‌دهند."