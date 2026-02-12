انتقال غیرقانونی وسایل تولید چپ به چین؛ شرکت امریکایی ۲۵۲ میلیون دالر جریمه شد

وزارت تجارت ایالات متحده با نشر بیانیه‌ای گفته است که به منظور حل اختلافات با شرکت امریکایی "اپلاید متریلز" به دلیل صادرات غیرقانونی وسایل چپ‌سازی به شرکت بین‌المللی تولید نیمه‌هادی چین، به توافق ۲۵۲ میلیون دالری رسیده است. شرکت بین‌المللی تولید نیمه هادی، بزرگترین تولید کنندۀ چپ در چین است.

وزارت تجارت ایالات متحده روز چهارشنبه با نشر اسناد رسمی گفت که اپلاید متریلز "دستگاه‌های نصب ایون" را به شرکت اپلاید متریلز کوریا، مستقر در کوریای جنوبی، انتقال داده است. این دستگاه‌های نصب ایون که برای تولید چپ بسیار حیاتی است، به گفتۀ وزارت تجارت ایالات متحده بدون درخواست و اخذ جواز صادرات، بسته بندی و به چین ارسال شده‌ است.

در بیانیۀ وزارت تجارت ایالات متحده آمده است که شرکت وسایل نیمه‌هادی سانتا کلارا، مستقر در ایالت کالیفورنیا و شرکت تابع آن در کوریای جنوبی، بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ کم از کم ۵۶ بار محموله‌هایی به ارزش ۱۲۶میلیون دالر را به گونۀ غیرقانونی به چین ارسال کرده اند.

وزارت تجارت ایالات متحده در دسمبر ۲۰۲۰ شرکت بین‌المللی تولید نیمه‌هادی چین را به دلیل ارتباط آن با قوای نظامی چین، در فهرست تحریم‌های تجارتی خود درج کرد. این تحریم مانع صادرات وسایل و تکنالوژی به این شرکت می‌شود.

شرکت اپلاید متریلز ضمن ابراز خرسندی به خاطر توافق اخیر با وزارت تجارت ایالات متحده گفته است که ادارات حکومت ایالات متحده، به شمول وزارت عدلیه، از اختتام تحقیقات در مورد عملکرد این شرکت خبر داده است.

وزارت تجارت ایالات متحده گفته است که جریمۀ ۲۵۲ میلیون دالری برای شرکت اپلاید متریلز دو برابر ارزش مراودۀ این شرکت و حد اعظمی جریمه بر اساس قانون است.