دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که او به ان‌ویدیا، غول تکنالوژی امریکایی اجازه می‌دهد تا چپ‌های کمپیوتری پیشرفتۀ (اچ ۲۰۰) خود را به برخی از خریداران مستقر در چین به فروش برساند و حکومت ایالات متحده از این فروش، ۲۵ درصد مزد دریافت کند.

رییس جمهور ترمپ، روز دوشنبه با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل، با اعلام این اقدام گفت: "من به شی [جینگ پینگ] رییس جمهور چین اطلاع دادم که ایالات متحده به شرکت ان‌ویدیا اجازه می‌دهد تا چپ‌های (اچ۲۰۰) تولیدی خود را به خریداران تایید شده در چین و سایر کشورها، تحت شرایطی به فروش برساند که امکان تداوم امنیت ملی قوی را فراهم کند.:

دونالد ترمپ در ادامۀ این پست نگاشته است: "این پالیسی، از مشاغل امریکایی حمایت کرده، تولیدات ایالات متحده را تقویت بخشیده و به سود مالیه‌دهندگان امریکایی خواهد بود."

تایید فروش چپ‌های پیشرفتۀ امریکایی به برخی خریداران چین، تازه‌ترین اقدام رییس جمهور ترمپ برای کسب درآمد به حکومت ایالات متحده از طریق یک توافق خلاقانه با یک شرکت خصوصی می‌باشد.

شرکت ان‌ویدیا، با ارزش‌ترین شرکت جهان با ارزش بازار چهار تریلیون دالر، چپ‌های تولید می‌کند که یک ابزار جیوپولیتیکی نهایت مورد علاقۀ خریداران می‌باشد. چپ‌های (اچ ۲۰۰)، قوی‌تر از (اچ ۲۰) اند که ان‌ویدیا قبلا اجازه داشت آن را به فروش برساند.

اگرچه این محصولات، به اندازه تولیدات برتر بلک‌ول (Blackwell) این شرکت و یا چپ‌های (روبین) آن که قرار است در سال ۲۰۲۶ تولید شوند، قوی نیست.

مجوز صادرات به چین، می‌توانید میلیاردها دالر به ان‌ویدیا ارزش داشته باشد، چرا که چپ‌های هوش مصنوعی این شرکت، حتی باوجودیکه حکومت ایالات متحده یک چهارم از فروش آن‌را به دست می‌آورد، سودآور اند.

یک سخنگوی ان‌ویدیا در یک اعلامیه گفت که این تصمیم "به صنعت تولید چپ امریکایی اجازه می‌دهد تا برای حمایت از مشاغل پر درآمد و تولید در ایالات متحده، رقابت کند."