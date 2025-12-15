انویدیا به صدای امریکا: ظرفیت تولید برای مشتریان امریکایی و چینی را تایید کرد

انویدیا، غول تکنالوژی امریکا، اعلام کرد که در حال مدیریت ظرفیت تولید چپهای قدرتمند هوش مصنوعی [اچ۲۰۰] خود است.
این اقدام، به خاطر جلوگیری از ایجاد وقفه در تولیدات، پس از تقاضای بیش از حد تولید از سوی چین، روی دست گرفته شده است.
یک سخنگوی انویدیا روز دوشنبه در یک پاسخ کتبی به صدای امریکا گفت: "ما زنجیرۀ اکمالات خود را مدیریت میکنیم تا اطمینان حاصل شود که فروش چپ های [اچ۲۰۰] به مشتریان مجاز در چین، هیچ تاثیری بر توانایی ما در اکمال مشتریان امریکایی نداشته باشد."
این اعلامیه پس از آن نشر میشود که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، سهشنبه گذشته اعلام کرد که به شرکت انویدیا اجازه میدهد تا چپهای پیشرفتۀ کمپیوتری خود را به برخی از مشتریان مستقر در چین به فروش برساند. ایالات متحده از این فروش ۲۵٪ محصول دریافت خواهد کرد.
رییس جمهور ترمپ در مورد این اقدام خود، هفتۀ گذشته در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نوشت: "من به رییس جمهور چین، اطلاع دادهام که ایالات متحده به انویدیا اجازه میدهد تا محصولات [اچ۲۰۰] خود را به مشتریان تایید شده در چین و سایر کشورها، تحت شرایطی که امنیت ملی را حفظ کند، ارسال کند."
ترمپ در ادامۀ این پست نگاشته است: "رییس جمهور شی پاسخ مثبت داد! ۲۵٪ به ایالات متحده امریکا پرداخت خواهد شد. این پالیسی، از مشاغل امریکایی حمایت میکند، تولیدات ایالات متحده را تقویت میکند و به نفع مالیات دهندگان امریکایی است."
این تصمیم، تازه ترین اقدام رییس جمهور ترمپ، برای کسب عواید بیشتر، در یک معاملۀ خلاقانه با یک شرکت خصوصی است. جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، از صدور مجوز صادرات چپهای پیشرفته به چین، حمایت کرده بود.
انویدیا با ارزش چهار تریلیون دالر، ارزشمندترین شرکت جهان بوده و چپهای کمپیوتری را تولید میکند که ابزار جیوپولوتیکی مطلوب پنداشته میشود.
