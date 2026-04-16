هگسیت: اگر ایران انتخاب درست نکند، بمباران از سر گرفته خواهد شد

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده روز پنجشنبه ۱۶ اپریل (۲۷ حمل) در یک کنفرانس خبری در پنتاگون به ایران هشدار داد که از فرصت پیش آمده در مذاکرات استفاده کند در غیر آن با پیامدهای آن مواجه خواهد شد.

وزیر جنگ ایالات متحده گفت که ایران دوست دارد ادعا کند که تنگهٔ هرمز را کنترول می‌کند، اما این طور نیست، چون اساساً نیروی دریایی ندارد. او هشدار داد که امریکا آماده از سر گرفتن عملیات نظامی است.

هگسیت گفت: "همان‌طور که مذاکره‌کنندگان ما گفته‌اند، شما، ایران، می‌توانید آینده‌ای مرفه و یک پل طلایی را برگزینید و ما امیدواریم که این کار را برای مردم ایران انجام دهید. در همین حال و تا هر زمانی که لازم باشد، ما این محاصرهٔ موفق را حفظ خواهیم کرد. اما اگر ایران انتخاب بدی داشته باشد، آنگاه علاوه بر محاصره، بمب‌ها نیز بر زیرساخت‌های برق و انرژی آنان خواهند بارید. "

در همین حال دن کین، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، نیز در این کنفرانس خبری به شرح دستاوردها و آمادگی نظامیان امریکایی در عملیات خشم حماسی علیه رژیم ایران پرداخت.

کین گفت که محاصرهٔ بنادر ایران به مفهوم انسداد تنگهٔ هرمز نیست و افزود: "بگذارید واضح بگویم. این محاصره شامل همه کشتی‌ها، صرف‌نظر از کشور‌شان، می‌شود که به سمت یا از بنادر ایران حرکت می‌کنند. اقدام ایالات متحده، محاصرهٔ بنادر و سواحل ایران است، نه انسداد تنگهٔ هرمز. اجرای آن در داخل آب‌های ایران و در آب‌های بین‌المللی انجام خواهد شد. "

لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده گفت که تاکنون هیچ کشتی از سوی نیروی دریایی ایالات متحده توقیف نشده است.

لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده گفت که نظامیان امریکایی در وضعیت آماده‌باش قرار دارند و عملاً در هر لحظه آمادهٔ از سرگیری عملیات‌ نظامی علیه رژیم ایران اند.