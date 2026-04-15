دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که جنگ امریکا با ایران به زودی پایان یافته می‌تواند و به گفتۀ وی جهان شاهد دو روز آیندۀ "شگفت انگیز" خواهد بود.

رییس جمهور ترمپ در مصاحبه‌های اخیر خود با رسانه‌های امریکایی که روز چهارشنبه ۱۵ اپریل نشر شد، گفته است که به نظر وی شاید ضرورت نشود که تمدید آتش‌بس دو هفته‌ای میان امریکا و ایران که هفتۀ آینده منقضی می‌شود، ضروری باشد.

دونالد ترمپ گفته است که نسبت به مذاکرات صلح میان مقام‌های ارشد امریکایی و ایرانی که شنبه گذشته در پاکستان برگزار شد، حس مثبت دارد.

مقام‌های امریکایی به رهبری جی‌دی ونس، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده شنبه گذشته با میزبانی پاکستان گفتگوهای غیر مستقیم با مقام‌های ارشد رژیم ایران داشتند، هرچند این گفتگوها بی‌نتیجه پایان یافت و منجر به تحکیم توافق آتش‌بس موقت میان ایالات متحده و رژیم ایران نشد.

جی‌دی ونس پس از برگشت از پاکستان و پایان مذاکرات غیر مستقیم با نمایندگان ایران، در مصاحبه با شبکۀ خبری فاکس، این گفتگوها را "مثبت" خواند، اما گفت که جانب ایرانی در پذیرش خواسته‌های ایالات متحده مبنی بر دست برداشتن از فعالیت‌های تسلیحاتی هسته‌ای خود به اندازۀ کافی گام نبرداشت.

معاون ریاست جمهوری ایالات متحده گفت: "اینکه آیا ما گفتگوهای بیشتری خواهیم داشت، اینکه آیا در نهایت به توافق خواهیم رسید یا نه -- من واقعاً فکر می‌کنم توپ در زمین ایران است، زیرا ما چیزهای زیادی را روی میز مذاکره گذاشته ایم."

با اینحال، قصر سفید روز سه شنبه به صدای امریکا گفته است که بحث‌ها در مورد دور بعدی مذاکرات میان ایالات متحده و ایران جریان دارد اما تا هنوز هیچ چیزی در این زمینه برنامه ریزی نشده است.

مسعود پزشکیان، رییس جمهور ایران، هشدار داده است که هرگونه تهدید علیه تنگه هرمز پیامدهای جدی برای تجارت جهانی خواهد داشت. او تاکید کرد که ایران تنها بر اساس شرایط خودش همچنان پذیرای دپلوماسی است.

کایر استارمر، صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که فرانسه و بریتانیا در نظر دارند تا به منظور تضمین آزادی دریانوردی در تنگۀ هرمز، میزبان مشترک نشستی برای گرد هم آوردن ده‌ها کشور باشند.

استارمر گفت: "ما به دلیل آسیبی که [از بابت انسداد تنگۀ هرمز] به اقتصادهای سراسر جهان، از جمله اقتصاد خودمان، وارد می‌شود، تلاش‌های خود را بر بازگشایی کامل تنگۀ هرمز متمرکز کرده‌ایم".

صدر اعظم بریتانیا گفت که این نشست به دو موضوع عمده تمرکز خواهد داشت. او گفت: "نخست، تلاش‌های دپلوماتیک برای اعمال فشار جهت پایان دادن به درگیری از طریق مذاکره و باز شدن تنگۀ هرمز و دوم برنامه‌ریزی نظامی برای تضمین امنیت کشتیرانی به محض ایجاد یک محیط پایدار."

مسعود پزشکیان در یک تماس تلیفونی با امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه گفته است که تهران مایل است تا مذاکرات را در چارچوب قوانین بین‌المللی ادامه دهد.

همزمان با این، مقام‌های پاکستان، ایران و چندین کشور خلیج گفته اند که تیم های ایالات متحده و ایران اواخر این هفته به اسلام آباد بروند و نیز وزارت خارجۀ ایران گفته است که ممکن یک هیات پاکستانی برای انتقال دادن پیام واشنگتن به تهران، به ایران سفر کند.