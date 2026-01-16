وزارت خارجۀ ایالات متحده به صدای امریکا گفت که فعالیت کمپ السیلیه در شهر دوحه، پایتخت قطر، که از آن برای اسکان مجدد شهروندان افغانستان به کشورهای دیگر، به ویژه ایالات متحده کار گرفته می‌شد، تا پایان سال مالی جاری (اخیر سپتمبر ۲۰۲۶) خاتمه می‌یابد.

یک سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا در ایمیلی نگاشت که قرار است شهروندان افغانستان که هنوز هم در این کمپ به سر می‌برند، تا ۳۱ مارچ سال روان اسکان مجدد داده شوند.

او مشخص نکرد که این افغان‌ها به کجا برده خواهند شد، اما گفت: "حکومت ترمپ در نظر ندارد که این افراد را دوباره به افغانستان بفرستد."

این سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا با اشاره به کمپ السیلیه گفت: "این [کمپ] میراث تلاش حکومت بایدن برای انتقال هرچه بیشتر افغان‌ها به امریکا است - که در بسیاری از موارد، بدون بررسی دقیق سوابق آنان انجام می‌شد."

شماری از قانونگذاران دموکرات در کانگرس ایالات متحده از این اقدام حکومت ترمپ انتقاد کرده و خواستار اعادۀ فعالیت کمپ السیلیه و از سرگیری طی مراحل درخواست‌های افغان‌های واجد شرایط ویزۀ ویژۀ مهاجرت به ایالات متحده (اس‌آی‌وی) شده اند.

سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا گفت: "نگه داشتن افراد در اینجا برای مدت نامحدود، مناسب یا انسانی نیست. انتقال جمعیت کمپ السیلیه به یک کشور ثالث، یک تصمیم مثبت است که ضمن حفظ مصوونیت و امنیت مردم امریکا، امنیت این افراد باقی مانده را برای آغاز زندگی جدید در خارج از افغانستان فراهم می‌کند."

در پی خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان در اگست ۲۰۲۱، کمپ السیلیه به عنوان بخشی از تلاش حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، برای اسکان مجدد شهروندان افغان به ایالات متحده کار گرفته شد.

در چهارچوب "عملیات استقبال از متحدان" که در زمان خروج نظامیان امریکایی از افغانستان انجام شد، ده‌ها هزار شهروند افغانستان، به شمول مقام‌های حکومت پیشین افغانستان، ترجمان‌ها و همکاران افغان نظامیان امریکایی و فعالان مدنی و حقوق بشر، به ایالات متحده منتقل شدند.

رییس جمهور دونالد ترمپ و مقام‌های حکومت وی همواره کارکرد حکومت بایدن را در زمینۀ انتقال افغان‌ها به ایالات متحده مملو از کاستی خوانده و گفته اند که شمار زیاد افغان‌های شامل در برنامۀ "عملیات استقبال از متحدان" بدون بررسی کامل و دقیق پیشینۀ شان به ایالات متحده منتقل شده اند. اما حکومت جو بایدن این عملیات را "موفقانه و تاریخی" خوانده بود.