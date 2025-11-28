وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در واکنش به حملۀ تروریستی روز چهارشنبه (۲۶نومبر) توسط یک مهاجر افغان بر سربازان گارد ملی در شهر واشنگتن دیسی، دستور داده تا تمام گرینکارت ها یا (کارتهای اقامت دایمی) را که به مهاجرین کشورهای "قابل نگرانی" صادر شده، دوباره بررسی کند.

رییس ادارۀ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، روز پنجشنبه (۲۷ نومبر)، در شبکۀ اجتماعی ایکس، این اعلامیه را نشر کرد.

جوزف ایدلو، رییس ادارۀ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده در این پیام نوشته است: "براساس دستور دونالدترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، "من دستور بررسی مجدد و دقیق و کامل تمام گرینکارت‌های هر فرد خارجی را از هر کشور مورد نظر داده ام." گرین‌کارت (کارت اقامت دایمی) یک اجازه نامه برای اقامت دایمی قانونی در ایالات متحده میباشد.

ایدلو در این پیام اضافه می کند: "حفاظت این کشور و مردم امریکا همچنان در اولویت قرار دارد و مردم ایالات متحده هزینۀ پالیسی‌های اسکان مجدد بی‌ملاحظۀ حکومت پیشین را نخواهند پرداخت. مصوونیت امریکا قابل مذاکره نیست."

مقامات امریکایی گفتند که رحمان‌الله لکنوال، مهاجر افغان ۲۹ ساله دو منسوب گارد ملی ایالات متحده را در شهر واشنگتن دی‌سی در یک حملۀ تروریستی به سبک کمین، شدیدا مجروح کرد که یکی از آنان – سارا بریکستوم، پنجشنبه شب در اثر جروحات که برداشته بود درگذشت.

در اعلامیۀ روز چهارشنبه، وزارت امنیت داخلی، لنکوال را یک "مجرم خارجی" عنوان کرده و گفته است که حکومت پیشین ایالات متحده به رهبری جوبایدن، به عنوان بخشی از برنامۀ عملیات استقبال متحدین، به تاریخ هشتم سپتمبر ۲۰۲۱، "به این تروریست اجازه داد وارد کشور [ایالات متحده] شود."

اعلامیه اذعان میدارد که لکنوال یکی از "هزاران شهروند افغان بررسی‌ناشده به شمول تروریست‌ها" بود که براساس این برنامه وارد ایالات متحده شد.

هیچ خبر رسمی در مورد اینکه آیا لکنوال درخواست اخذ کارت اقامت دایمی (گرین کارت) کرده است یا خیر، به نشر نرسیده است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در ماه جون، اعلامیه‌ای به نشر سپرد که طی آن، دستور تعلیق کامل ورود شهروندان خارجی را از ۱۲ کشور و تعلیق نسبی ورد شهروندان خارجی را از هفت کشور صادر کرد. در این اعلامیه رییس جمهور ترمپ به نقص و بررسی افراد آمده از این کشورها اشاره کرد.

در این اعلامیه، ترمپ آن تعداد از افراد این ۱۹ کشور را که کارت اقامت دایمی ایالات متحده را در دست داشتند، مستثنا قرار داد.

هنوز مشخص نیست که آیا دارندگان کارت اقامت دایمی از هر ۱۹ کشور، اکنون بایست گرینکارتهایشان را توسط مقامات امریکایی دوباره بررسی کنند یا خیر.

کشورهای که شامل این اعلامیۀ رییس جمهور ترمپ میشدند شامل افغانستان، برما، چاد، جمهوری دموکراتیک کانگو، گانا استوایی، اریتریا، هاییتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن اند. ممنوعیت ورود قسمی مهاجرین شامل کشورهای بورندی، کیوبا، لاووس، سیرالیون، توگو، ترکمنستان و وینزیولا میباشد.

شام چهارشنبه، اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) در واکنش به گلوله باری در واشنگتن دیسی، طی مراحل تمام درخواست‌های مهاجرتی مربوط به شهروندان افغانستان را به حالت تعلیق درآورد.

ادارۀ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده در صفحۀ اجتماعی ایکس نگاشت: "از همین لحظه، طی مراحل تمام درخواست‌های مهاجرت مربوط به شهروندان افغانستان تا زمان بررسی بیشتر پروتکول‌های امنیتی و بررسی سوابق، به طور نامحدود متوقف می‌شود. حفاظت و مصوونیت میهن ما و مردم امریکا همچنان در اولویت تمرکز و ماموریت ما قرار دارد."

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در سخنرانی چهارشنبه شب به مردم امریکا گفت: "ما باید اکنون هر فرد خارجی را که از افغانستان در زمان ریاست جمهوری [جو] بایدن، وارد ایالات متحده شده است، بررسی مجدد کنیم و ما باید تمام اقدامات لازم را اتخاذ کنیم تا اطمینان حاصل شود که هر خارجی از هر کشور که به اینجا تعلق ندارد و یا به کشور ما مفید نمی‌باشد، [از این کشور] خارج کنیم."

حکومت به رهبری بایدن اعلام کرد که بیش از ۴۰ درصد از افغانهایی که تحت برنامه "عملیات استقبال از متحدان" وارد ایالات متحده شدهاند، واجد شرایط دریافت ویزای ویژه مهاجرت (SIV) هستند که راهی برای اقامت دایم فراهم میکند و میتواند به نوبه خود منجر به شهروندی ایالات متحده شود.