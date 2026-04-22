وزارت خارجۀ ایالات متحده طالبان را مسوول ایجاد "سرکوبگرانهترین شرایط" در افغانستان خواند و اعمال این گروه را "وحشیانه" توصیف کرد.
پیش از این سازمان عفو بینالملل با نشر گزارش سالانۀ خود گفته بود که طالبان حملات نظاممند را علیه اقشار مختلف جامعه به ویژه زنان و دختران تشدید کرده اند.
یک سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده در پاسخ به پرسش صدای امریکا مبنی بر واکنش واشنگتن به گزارش عفو بین الملل گفت: "طالبان مسوول ایجاد سرکوبگرانهترین شرایط برای زنان و دختران در جهان است و ما اعمال وحشیانۀ آنان را محکوم میکنیم."
سازمان عفو بینالملل در گزارش اخیر خود همچنان محدودیتهای طالبان بر فعالیت های مذهبی، آزادی بیان، دین و عقیده، آزادی تجمعات مسالمتآمیز، حق دسترسی به عدالت و جبران خسارت، دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه، اعدامهای فراقضایی، شکنجه و سایر بدرفتاریها را برجسته کرده است.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بینالمللی دین نیز در گزارش اخیر خود در مورد آزادی ادیان در جهان، وضعیت افغانستان را از رهگذر آزادی دینی "بینهایت خراب" توصیف کرده است.
در این گزارش آمده است که مقامهای طالبان عملاً به تحمیل تفسیر واحد شان از اسلام ادامه داده اند که این وضعیت تمام افغانها، به ویژه زنان و دختران و اقلیتهای دینی و مذهبی را در افغانستان زیر تاثیر قرار داده است.
چندی پیش، ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره به وضعیت وخیم حقوق بشری زیر سلطۀ طالبان گفته بود که افغانستان به "گورستان حقوق بشر" مبدل شده است.
حکومت طالبان همواره چنین گزارشها را رد کرده و ادعا کرده است که حقوق زنان و در کل حقوق بشری مردم افغانستان در چارچوب شریعت اسلام و بر مبنای فرهنگ اسلامی تامین شده است.
