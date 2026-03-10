امریکا، افغانستان را 'دولت حامی بازداشت ناعادلانه' مشخص کرد

حکومت ایالات متحدۀ امریکا، افغانستان را به صفت "دولت حامی بازداشت ناعادلانه" مشخص و حکومت طالبان را ترغیب کرده است تا شهروندان امریکا را که "ناعادلانه بازداشت" کرده است، از بند رها کند.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، در بیانیه‌ای نوشت: "امروز، افغانستان را به صفت دولت حامی بازداشت ناعادلانه مشخص می‌کنم. طالبان از تاکتیک‌های تروریستی، اختطاف افراد برای گرفتن غرامت یا امتیازگیری سیاسی کار می‌گیرند. این تاکتیک‌های نفرت‌انگیز باید پایان یابد."

وزیر خارجۀ ایالات متحده روز دوشنبه نهم مارچ، در این بیانیه همچنان گفته است که برای امریکایی‌ها سفر به افغانستان مصوون نیست، زیرا به گفتۀ وی "طالبان همچنان به بازداشت ناعادلانۀ" امریکایی‌ها و دیگر شهروندان خارجی ادامه می‌دهند.

روبیو از طالبان خواسته است تا دنیس کویل، محمود حبیبی و "همه امریکایی‌هایی را که ناعادلانه در افغانستان بازداشت کرده اند، همین اکنون" رها کرده و به "توقف همیشگی دپلوماسی گروگان‌گیری" متعهد شوند.

دنیس کویل ۶۴ ساله که باشندۀ ایالت کلورادو و یک پژوهشگر اکادمیک است، نزدیک به دو دهه در افغانستان به گونۀ قانونی در پروژه‌های اجتماعی کار کرد تا اینکه به تاریخ ۲۷ جنوری ۲۰۲۵ از اقامتگاهش در کابل توسط طالبان بازداشت شد.

مایک والتز، نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه در نشستی در شورای امنیت این سازمان که برای بررسی وضعیت افغانستان برگزار شده بود، پالیسی‌های طالبان به شمول "دپلوماسی گروگان‌گیری" را محکوم کرد.

والتز گفت: "اقدامات طالبان نمایانگر نیت بد شان است و اقدامات آنان ما را نسبت به تمایل شان برای پابندی به تعهدات بین‌المللی‌شان یا احترام به الزامات بین‌المللی افغانستان عمیقاً دچار تردید کرده است."

وزارت خارجۀ طالبان روز سه شنبه با نشر بیانیه‌ای، این اقدام حکومت ایالات متحده را "مایۀ تاسف" خوانده و ادعا کرده است که حکومت این گروه شهروندان هیچ کشوری را به عنوان "ابزار معامله" بازداشت نکرده است.

در این بیانیه با اشاره به تماس‌ها و گفتگوهای مقام‌های امریکایی با طالبان در مورد گروگان‌های امریکایی آمده است که این مسله باید از ورای گفتگوهای جاری میان دوطرف به گونۀ "مناسب" حل و نهایی شود.

ایالات متحده در حالی افغانستان را به صفت "دولت حامی بازداشت ناعادلانه" تشخیص کرده است که پیش از این نیز چندین بار قصر سفید و وزارت خارجۀ ایالات متحده بر رهایی گروگان‌های امریکایی از بند طالبان تاکید کرده بود.

قصر سفید ماه گذشته هشدار داد که اگر طالبان شهروندان امریکایی را از بند رها نکنند، برای این این گروه پیامدهایی وجود خواهد داشت.

مقام‌های امریکایی گفته اند که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، در یک سال گذشته، پنج شهروند امریکا را از بند طالبان در افغانستان رها کرده است.