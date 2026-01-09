تام باراک، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور سوریه روز جمعه نهم جنوری از استقرار آتشبس موقت در شهر حلب سوریه استقبال کرد که به دنبال چندین روز درگیری سنگین میان نیروهای حکومتی و جنگجویان کرد نافذ شد. این درگیریها منجر به کشته شدن غیرنظامیان و بیجاشدن دهها هزار نفر شده است.
باراک در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت: "ایالات متحده از آتشبس موقت که شب گذشته در محلههای اشرفیه و شیخ مقصود حلب نافذ شد با گرمی استقبال کرده و قدردانی عمیق خود را به همه طرفها – حکومت سوریه، نیروهای دموکراتیک سوریه، مقامهای محلی و رهبران اجتماعی- به خاطر خویشتنداری و حسن نیت شان که این وقفۀ حیاتی را ممکن کرد، ابراز میدارد."
این درگیری روز سهشنبه پس از آن آغاز شد که ادغام مجدد نیروهای کرد در اردوی ملی سوریه متوقف شد. از دیر زمان، بیاعتمادی میان حکومت موقت سوریه به رهبری اسلامگرایانی که در دسمبر ۲۰۲۴ به قدرت رسیده و در تلاش گسترش قدرت است و نیروهای کرد مسما به نیروهای دموکراتیک سوریه که به اقتدار مرکزی بیباور اند، وجود دارد.
سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که درگیری در ساحات مسکونی حلب منجر به کشته شدن نه نفر، از جمله یک کودک و دو زن، و زخمی شدن ۵۵ نفر دیگر شده است. این سازمان همچنین اعلام کرد که دهها هزار غیرنظامی به دلیل جنگ و درگیریها آواره شدهاند.
حکومت مرکزی سوریه به جنگجویان کرد چند ساعت فرصت داد تا محلههای مورد مناقشه را ترک کنند، اما به گفتۀ باراک، برای تمدید آتشبس تلاشها جریان دارد و ابراز امیدواری کرد که تا پایان هفته آرامش پایدارتر و گفتگوی عمیقتری رونما شود.
این دپلومات امریکایی گفت: "این آتشبس، کار حیاتی هدایت مسیرهای متنوع سوریه - جوامع و کشورهای همسایه آن - را به یک بزرگراه مشترک واحد به سوی امنیت، همه شمولیت و صلح پایدار آغاز میکند. موانعی پیش خواهد آمد، اما مقصد مشترک ما به وضاحت، همکاری را بر رویارویی ترجیح میدهد."
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، به تاریخ دهم نومبر میزبان احمد الشرع، رییس جمهور موقت سوریه در قصر سفید بود. در این دیدار تاریخی، سوریه به گونۀ رسمی به ایتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده برای مبارزه با داعش پیوست و واشنگتن برخی از تحریمهای خود را علیه دمشق لغو کرد.
