مقام حکومت ترمپ: هزاران 'تروریست معلوم و مشکوک' در امریکا شناسایی شده اند

جو کنت، رییس مرکز ملی مبارزه با تروریزم حکومت ایالات متحده، می‌گوید که این مرکز ۱۸ هزار تروریست معلوم و مشکوک را شناسایی کرده است که در دوران حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، وارد امریکا شده اند.

کنت روز پنجشنبه ۱۱ دسمبر در جلسۀ استماعیۀ کمیتۀ امنیت داخلی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده گفت: "اینها افرادی اند که به دلیل وابستگی شان با گروه‌های جهادی مانند داعش و القاعده، در شرایط عادی، هرگز به آنان اجازۀ ورود به کشورمان داده نخواهد شد."

او گفت: "با اینحال، حکومت بایدن نه تنها به آنان اجازۀ ورود به کشور مان را داد، بلکه در بسا موارد، ورود آنان را به کشور مان تسهیل کرد، درست مانند ورود تروریست افغان که حملۀ تروریستی را پیش از روز شکر گذاری در اینجا [واشنگتن دی‌سی] انجام داد و یک عضو گارد ملی را کشت و یک عضو دیگر را زخمی کرد."

رحمان‌الله لکنوال، شهروند ۲۹ سالۀ افغان، به تاریخ ۲۶ نومبر در نزدیکی قصر سفید، بر منسوبان گارد ملی امریکا گلوله باری کرد که در این رویداد سارا بکستروم و اندرو وولف، منسوبان گارد ملی امریکا، زخمی شدند. یک روز بعد از این حمله بکستروم در اثر شدت زخم‌هایش درگذشت.

رییس مرکز ملی مبارزه با تروریزم ایالات متحده گفت که لکنوال شامل "بیش از ۱۰۰هزار افغان بود که در جریان خروج فاجعه‌بار از افغانستان" و بدون بررسی مناسب به ایالات متحده آورده شدند.

کنت با اشاره به لکنوال گفت: "اکنون آن افغان، آن مهاجم، آن تروریست تنها یکی از این ۸۸ هزار نفر است. ما دو هزار نفر از این ۸۸هزار نفر را شناسایی کرده‌ایم که با سازمان‌های تروریستی رابطه دارند. اکنون دوشادوش با وزارت امنیت داخلی و اف‌بی‌آی کار می‌کنیم تا این دو هزار افغان را که تحت برنامه استقبال از متحدان به امریکا آمدند و با سازمان‌های تروریستی رابطه دارند، تعقیب کنیم و افزون بر آن، ۱۶هزار نفر دیگر مرتبط با سازمان‌های تروریستی که بایدن آنان را به کشور مان آورد. این شاید عمده‌ترین تهدید تروریستی باشد که اکنون با آن روبرو هستیم."

این مقام امریکایی گفت که این آمار، دربرگیرندۀ افرادی نیست که به گونۀ غیرقانونی از "مرزهای باز" وارد ایالات متحده شده اند و به گفتۀ وی "رقم هشداردهندۀ آنان تا هنوز نامعلوم است و تلاش داریم که این افراد را نیز تشخیص کنیم."

کنت گفت که اکنون داعش و القاعده در جاهایی مثل افغانستان و سوریه پناهگاه یافته است و دلیل آن را "ماهیت انتقالی" حکومت‌ها در این کشورها خواند.

به دنبال گلوله‌باری در واشنگتن دی‌سی که مقام‌های امریکایی آن را "تروریستی" خوانده اند، حکومت ایالات متحده بررسی تمام افرادی را آغاز کرده است که پس از ۲۰ جنوری سال ۲۰۲۱، وارد این کشور شده اند. بیستم جنوری سال ۲۰۲۱، روزی است که جو بایدن، متصدی ریاست جمهوری امریکا شد.

با اینحال، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، گفته است که بررسی پیشینۀ افغان‌هایی که در جریان روند تخلیۀ نظامیان امریکایی از افغانستان به امریکا منتقل شده اند، صد در صد به گونۀ بی‌عیب و کامل انجام شده نمی‌تواند، هرچند به گفتۀ وی این موضوع یک تهدید واقعی است.

در چهارچوب "عملیات استقبال از متحدان" که در زمان خروج نظامیان امریکایی از افغانستان انجام شد، ده‌ها هزار شهروند افغانستان، به شمول مقام‌های حکومت پیشین افغانستان، ترجمان‌ها و همکاران افغان نظامیان امریکایی و فعالان مدنی و حقوق بشر، به ایالات متحده منتقل شدند. حکومت جو بایدن این عملیات را "موفقانه و تاریخی" خوانده بود.