کاهش مهاجرت غیرقانونی به ایالات متحده؛ ترمپ از مرزبانان امریکایی تمجید کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه از کارکرد کارمندان مرزی ایالات متحده پس از آن ستایش کرد که به گزارش وزارت امنیت داخلی امریکا عبور غیرقانونی از مرزها به داخل ایالات متحده، در سال روان ۹۳درصد کاهش یافته و اخراج مهاجران غیرقانونی نیز به سطح بیپیشینه رسیده است.
رییس جمهور ترمپ در واکنش به گفتههای کارن بس، شاروال لاس انجلس که از گزینش نیروهای بیشتر مرزی انتقاد کرده بود، در پستی در شبکههای اجتماعی نگاشت که جلب و جذب در صفوف نیروهای مرزی به سطح بیپیشینه رسیده است و این حالت همچنین حفظ خواهد شد.
ترمپ نگاشته است که بیشتر از نیروهای مرزی و کارمندان ادارۀ تنفیذ قانون گمرگ و مهاجرت ایالات متحده به هیچ کسی افتخار نمیکند.
در همین حال، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در یک ارزیابی پایان سال که قصر سفید روز سه شنبه ۳۰ دسمبر آن را در شبکههای اجتماعی نشر کرد، گفته است که حکومت کنونی امریکا "امنترین مرز را در تاریخ امریکا" تامین کرده است.
در بیانیۀ وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمده است که افزون بر کاهش تردد غیرقانونی در مرز، دستگیری مهاجران بدون مدرک نیز به میانگین ۲۴۵ نفر در روز کاهش یافته است. در این بیانیه آمده است که از ماه می تا نومبر سال روان، مرزبانان امریکایی هیچ مهاجر غیرقانونی را به داخل ایالات متحده آزاد نکرده اند.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته است که در دوران دور دوم ریاست جمهوری ترمپ، در مجموع ۷۳۳۲۹ مورد دستگیری در امتداد مرز جنوبغربی امریکا ثبت شده است که ۵۳ درصد کمتر از میانگین ماهانۀ ۱۵۵۴۸۵ مورد دستگیری در دوران حکومت بایدن است.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرد که در نتیجۀ اقدامات مهاجرتی اداره رییس جمهور ترمپ، بیش از ۲.۵ میلیون شهروند خارجی بدون مدرک در کمتر از یک سال ایالات متحده را ترک کرده اند.
این وزارت گزارش داد که مقامهای مرزی و تنفیذ قانون از ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ تا حال، بیش از ۶۲۲هزار مهاجر غیرقانونی را از ایالات متحده اخراج کرده اند. بر اساس آمار این اداره، در سال روان حدود ۱.۹ میلیون مهاجر دیگر که غیرقانونی در ایالات متحده به سر میبرند داوطلبانه این کشور را ترک کرده اند.
گروه